歐國盃｜C朗拿度12碼宴客仍未開齋　BBC食字抽水遭名宿炮轟：丟臉

葡萄牙39歲老大哥C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅），力爭在今屆歐洲國家盃取得首個入球，他在加時上半場有黃金機會，可惜12碼被撲出，英國《BBC》更在直播中「贈慶」，此做法惹來不少聲音。



歐國盃｜C朗拿度險當罪人淚灑球場 十二碼自我救贖求球迷原諒 歐國盃｜葡萄牙門將加時勇救單刀保和局 全撲三12碼成晉級功臣

C朗拿度對入球的追求向來不用懷疑，他在分組賽依然與入球無緣。39歲的C朗對斯洛文尼亞繼續正選，更踢足120分鐘，全場8次起腳，當中在加時上半場處理12碼宴客，錯過領先良機，並未能如願取得今屆首球，C朗不禁落下男兒淚。

C朗拿度在今仗後，4場一共錄得20次射門，冠絕今屆歐國盃，可惜同樣是未能建功。

+ 2

當C朗12碼宴客後，英國廣播公司（BBC）在重播C朗的12碼時，左下角出現「Misstiano Penaldo」的字眼，以「食字」方式諷刺C朗射失12碼，英格蘭前隊長泰利（John Terry）透過社交網站直斥BBC的做法「丟臉」。

英格蘭前隊長泰利發文轟BBC。（Instagram截圖）

《BBC》作為英國權威媒體，竟然在直播時採用這些字眼，不少球迷也懷疑自己的眼睛，此舉當然惹來不少爭議，部分網民指這樣的做法對C朗拿度是大不敬，「沒有球員值得被如此對待」，直指《BBC》的行徑「令人反感」。有網民則支持《BBC》，表示在皇牌節目《Match of the Day》曾經多次相若的方式「抽水」，只是今次的主角是C朗而已。

BBC「抽水」諷刺C朗拿度射失12碼。（X截圖）