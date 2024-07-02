歐國盃現場隨筆．英格蘭Vs斯洛伐克｜我在火車上聽到英迷的心聲

我今屆現場看了好幾場歐洲國家盃比賽，慣常做法是提早5至10分鐘離場，因為想趕火車早點回到「基地」；但英格蘭對斯洛伐克這一仗，我卻留守到最後，與其說我預感比寧咸會於補時倒掛救國，不如說我好奇英格蘭球迷會怎樣面對落敗的場面。

我當然沒看到英迷哭波喪，反而在回程的火車上，聽到可能都有點代表性的心聲。



祖迪比寧咸倒掛救國，一腳就將英格蘭從深淵拉回來，最終挺進8強。（Getty Images）

回程的時候，我坐在火車的「卡位」上，對面是兩個英格蘭球迷，旁邊是一個本地人。對話的展開，是由德國普遍的話題——德鐵，開始的；畢竟我們會坐在一起，原因是我們本來坐另一班列車回杜爾塞多夫，但到了杜伊斯堡時，全車人卻無緣無故地被趕下來。那位德國人坐下不久便用英語說：「歡迎來到德國，這就是德國的鐵路日常！」

德鐵是最能令今屆歐國盃球迷深切感受到無常的地方。（Getty Images）

黃牛大劈價 「除了英人，有誰會想看英格蘭？」

然後德國人先談起，他很意外，這一場的「黃牛票」只是90歐元，所以他才買了張入場看看；英迷A則說，有人用50歐元向他們兜售，「畢竟除了我們，不會有太多人想看英格蘭吧？」英迷B苦笑着「自嘲」。我問那麼法國那一場呢？他們說：「至少300歐，有麥巴比啊！」

「連踢得像屎的德乙隊，也可擊敗英格蘭！」

德國人感受到英式幽默，然後便大膽地「進攻」，「我本身是支持所在城市球隊杜爾塞多夫的，那是支德乙隊伍，不過，我覺得我們也可以擊敗現在的英格蘭（笑）」，英迷A先表示他認識杜爾塞多夫球隊，也知道他們剛剛升班附加賽輸給了波琴（我非常驚訝這位球迷的博學），然後他回應說：「是的，我們確實踢得像一篤屎，不過我們踢得shxt，但蘇格蘭shxtter than us（我學懂了這個字的另一種用法，謝謝）。」

英格蘭球迷在16強一役，可謂來回地獄又折返人間。（Getty Images）

上一篇我已「問候」了修夫基，英格蘭今場在捷比亞於66分鐘傷出前，基本格局跟前幾場一樣，傳來傳去，完全不知怎樣去拉出空間；反而因為落後，修夫基讓沙卡串演左閘，高爾彭馬踢右翼，雖然不是立即扭轉局勢，但起碼不是位換位，也令球隊攻勢稍微順暢一點。當然，比寧咸補時5分鐘的倒掛與哈利卡尼加時1分鐘門前頂入，可謂充滿偶然性，而更大可能本應是修夫基應該賽後被痛罵為何補時只剩2分鐘才換入艾雲東尼。好運確實好過好波。

修夫基臨完場一刻始換入艾雲東尼，連後者本人也嗤之以鼻，結果卻成為了神來之筆。（Getty Images）

「修夫基作為教練該炒，但他是好人一個」

難怪，當德國人問到，「你們覺得修夫基怎樣？應不應該炒了他？」英格蘭球迷的表情有點複雜；兩人想了良久，英迷A說：「要炒的話，其實一早就應該要炒了⋯⋯」英迷B則說：「修夫基或許不是一個好教練，但他是一個好人。」我沉思這是否等同批評某個歌手唱歌不好聽，但其粉絲會辯護：他很努力，又孝順。

英格蘭球迷對修夫基愛恨交纏，恨他戰術差得像屎，愛他是一個好人。（Getty Images）

險勝斯洛伐克這一場，我不知道修夫基有否學到了什麼，但他夠膽換走哈利卡尼及比寧咸，卻有點估佢唔到，尤其是只領先一球，萬一被逼和要互射12碼，他便喪失了一個最值得信任的劊子手；當然，換走兩名主將的舉動亦等於告訴在場的那夥人，無論如何都要守住勝果，而他，也相信大家能守得住。

英格蘭對斯洛伐克時遲遲未能扳平，球迷眉頭深鎖，心有千千結。（Getty Images）

最後，德國人問兩個英迷還會看英格蘭的比賽嗎？兩人都很快回答「Yes!」英迷A補充：「就算踢得怎樣差都好，球隊畢竟都走到這裏，我們也會繼續支持下去。」7月6日，英格蘭8強對瑞士，我也會入場看看，因為我十分好奇修夫基的運氣，到底能延續到幾時？

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