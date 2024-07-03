巴黎奧運2024｜香港巴黎時差及時間對照表　香港觀眾下午睇到深夜

巴黎奧運2024在法國巴黎舉行，巴黎與香港時差為6小時，香港比巴黎快6小時，所以香港的下午2時，就是巴黎的早上8時，而香港晚上10時，就是巴黎的下午4時，將香港時間減6小時就是巴黎時間。

巴黎奧運期間，香港觀眾每日大約在香港時間下午3時起有比賽看，直至深夜3時、4時仍有比賽，例如男子100米決賽在深夜3時55分舉行。喜歡奧運的香港體育迷，到時可以每日由下午3時看到深夜4時。



香港及巴黎時差多少小時？

香港比巴黎快6小時。如果是香港時間下午4時，巴黎時間就是早上10時。如果是香港時間晚上11時，巴黎時間就是下午5時。

巴黎奧運在7月26日開幕，到8月11日閉幕。（Getty Images）

香港觀眾每日何時開始有巴黎奧運比賽看？

巴黎奧運在7月26日開幕，7月27日開始有大量比賽，並會誕生金牌。巴黎奧運最早開賽的決賽項目包括馬拉松游泳及男子20米競步，在巴黎時間早上7時30分開始，即時香港時間下午1時30分。在巴黎時間早上9時起，即香港時間下午3時，會有較多比賽進行。

據香港電台介紹，他們會從7月27日至8月12日，每天最少12小時直播或轉播各項奧運賽事，每天下午3時起在港台電視32播出。另外，HOY 76台及HOY 77台由每日下午3時起，超過13小時直播或轉播各項賽事。

香港觀眾每晚可以看巴黎奧運直播看到幾多點？

基本上每晚可以看到深夜3至4時，部分日子可以看到5時。巴黎奧運有部分決賽在巴黎時間晚上9時（香港時間深夜3時）後才開始，例如男子籃球決賽在巴黎時間晚上9時30分開賽，即香港時間深夜3時30分，比賽有機會打到深夜5時左右。

巴黎奧運的比賽主要在香港時間下午至深夜舉行。（Getty Images）

巴黎奧運部分熱門決賽時間表（香港時間）

7月27日（星期六）下午5時：女子雙人3米板決賽

7月29日（星期一）下午5時：男子雙人10米台決賽

7月31日（星期三）下午5時：女子雙人10米台決賽

8月2日（星期五）下午5時：男子雙人3米板決賽

8月3日（星期六）深夜3時20分：女子100米決賽

8月4日（星期日）深夜3時55分：男子100米決賽

8月5日（星期一）下午4時55分：羽毛球女單決賽

8月5日（星期一）晚上9時40分：羽毛球男單決賽

8月6日（星期二）晚上9時：女子個人10米台決賽

8月8日（星期四）晚上9時：男子個人3米板決賽

8月9日（星期五）晚上9時：女子個人3米板決賽

8月9日（星期五）深夜12時：男子足球決賽

8月10日（星期六）晚上9時：男子個人10米台決賽

8月10日（星期六）深夜3時30分：男子籃球決賽

8月11日（星期日）晚上7時：女子排球決賽