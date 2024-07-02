巴黎奧運｜霹靂舞首被納入奧運項目　運動攀登細項添兩金

自上屆東京奧運起，東道主有權增加5個項目，巴黎奧運將保留滑板﹑衝浪及運動攀登，而霹靂舞即將會首度在奧運舞台上登場。



霹靂舞首度在奧運舞台亮相。（Getty Images）

巴黎奧組委在2019年2月公布，滑板﹑衝浪﹑運動攀登及霹靂舞4個項目將會出現在巴黎奧運，霹靂舞將首度在奧運舞台亮相。

霹靂舞發源於1970年代的紐約，直至90年代開始舉辦國際比賽，近年不時出現在大型運動會，早在2018年布宜諾斯艾利斯的青年奧運會，上年的杭州亞運同樣被納入項目之一，惟來屆洛杉磯奧運則不被納入項目。

霹靂舞亦是杭州亞運項目之一。（資料圖片／葉詩敏攝）

巴黎奧運的霹靂舞項目將分成男﹑女子賽，各16名「B-Boys」與「B-Girls」角逐兩面金牌，以單對單的淘汰賽形式舉行，評審根據選手的創意﹑技術﹑個性﹑表現力﹑音樂性及多樣性評分。

上年杭州亞運的霹靂舞賽事，同樣是奧運資格賽，惜沒有香港運動員躋身霹靂舞的奧運舞台。來自美國的B-Boy Victor（Victor Montalvo）與立陶宛的B-Girl Nicka（Dominika Banevič）是應屆男﹑女子世界冠軍，無疑是巴黎奧運的奪金大熱。

巴黎奧運霹靂舞項目將在8月9及10日上演，在法國名勝巴黎協和廣場（Place de la Concorde）舉行賽事，決出兩面金牌。

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來自美國的B-Boy Victor是應屆世界冠軍。（資料圖片／Getty Images）

運動攀登新增小項添兩金

巴黎奧運4項新增項目中，滑板﹑衝浪﹑運動攀登亦非「新增」，同樣出現在上屆東京奧運，而這3個項目未來亦會成為奧運的常設項目。

巴黎奧運的滑板與衝浪與上屆一樣，只是衝浪將在與巴黎相距逾14400公里的法國屬地大溪地進行；滑板同樣從男﹑女子公園賽及街式賽決出4面金牌。運動攀登除了全能賽外，今屆增設男﹑女子速度攀登兩個小項，一共產生4面金牌。

今屆增設男﹑女子速度攀登兩個小項，運動攀登一共產生4面金牌。（Getty Images）

空手道是日本國技之一，上屆被選為奧運項目亦是無可厚非；棒球及壘球今屆將缺席奧運，但來屆洛杉磯奧運再度被納入新設項目。