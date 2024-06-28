ViuTV兩台直播巴黎奧運　網上設17條頻道　劉慕裳Keyman領主持團

巴黎奧運下月26日正式揭幕，港府早前購入播映權，市民今夏可免費觀看巴黎奧運。其中一間大會指定電視台ViuTV周五（28日）舉行記者會，公布更多播放奧運詳情。



ViuTV（99台）及ViuTVsix（96台）將直播開幕禮、精選現場賽事項目及閉幕禮。99台與96台將分別設《巴黎奧運火拼時刻／巴黎奧運爭勝一夜》和《奧運黃金衝擊》，無間斷全方位直擊奧運。

另外，網上平台viu.tv將設17條數碼頻道提供超過2000小時現場直擊和重溫內容，ViuTV表示希望讓觀眾「沉醉式投入」奧運。

ViuTV今日舉辦《全城奧運 傳承狂熱》記者會，旗下明星、多位主持及專業評述員都有出席。（袁志浩攝）

一眾嘉賓主持啟動儀式。（袁志浩攝）

至於去屆東京奧運空手道女子個人形銅牌得主、港隊成員劉慕裳，就會擔任ViuTV巴黎奧運大使，她亦會擔任主持。而ViuTV巴黎奧運主持團則包括馬啓仁、張嘉殷、邢安邦、丘雨勤、梁穎瑜、方栢翹、陳葦如，及會前往巴黎直擊的劉嘉瑋。

ViuTV巴黎奧運主持團。（袁志浩攝）

ViuTV亦邀來多位專業評述員，包括多位教練、現役或前運動員，如陳耀海、陳健樂、楊翠玲、劉國堅、詹文軒、周浩榮、楊盛才、翁金驊、卓婷、陳獻略、馬詠茹、劉家樂、梁寶心、梁俊碩、盧善琳、施嘉鑫、招智珩、鄭麗莎、向柏榮、袁文俊、謝詠詩、蔡利強、黃浩然、黃廷鏗、黃俊偉、陸俊彥。

劉慕裳是ViuTV巴黎奧運大使。（袁志浩攝）

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