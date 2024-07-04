巴黎奧運選手村為環保不裝冷氣目標瓦解　將安裝2500部冷氣

巴黎奧運選手村為環保不設冷氣，引來外界極大反應，他們以水冷系統降溫，為環保出力，希望減少碳排放，然而這個目標敵終不過輿論壓力，奧運主辦單位宣布，當運動員今月稍後來到時，選手村會裝有2500部臨時冷氣機。



巴黎奧運選手村為環保，原定計劃不裝冷氣。（路透社）

選手村不設冷氣惹全球熱議

巴黎奧組委早前向傳媒介紹，位於巴黎北部市郊的選手村示範單位，以一個從地底深層抽取冷水的地熱能製冷系統（ geothermal cooling system），為單位降溫。可是巴黎夏天的日間氣溫可以超過攝氏30度，令部分代表團相當關注，擔憂炎熱環境會影響運動員休息。

奧組委無奈妥協，讓代表團自費裝冷氣，美國、德國、澳洲、意大利等代表團，已打算自攜冷氣到巴黎。不過今屆奧運「零冷氣」的目標經已瓦解，最新消息指，選手村內會裝設2500部冷氣。

最新消息指，選手村內會裝設2500部冷氣。（路透社）

巴黎奧組委「跪低」訂購2500部冷氣

巴黎奧運選手村副總監Augustin Tran Van Chau向記者稱，他們已訂購2500部冷氣，「目標是為出賽或面對一生中關鍵一戰運動員提供一個非常特定解決方案……他們對舒適及身體恢復的要求，較一般夏天更高。」

巴黎奧運選手村共設有7000房間，讓約10000名運動員入住，全數採用地熱能製冷系統，保證室內溫度較室外至少低攝氏6度，可惜不足以說服一班運動員和各國代表團。

房間不設冷氣，但裝有水冷系統。（Getty Images）

地熱能製冷系統不足以說服運動員

巴黎奧運以相較2012倫敦奧運、2016里約熱內盧奧運減少一半碳排放為目標，作出多項環保節能措施，除原定計劃不設冷氣、改以地熱能製冷系統降溫外，也包括以低碳物料建造選手村，比賽場館亦主要以現有場館重新裝修或興建臨時場地，而非興建新場館，減少不必要浪費。今屆奧運只會興建兩個在今屆賽事後持續使用的永久新場館。

選手村內及比賽場館的餐單亦會減少肉類選擇，主辦滑板及小輪單車、位於協和廣場的臨時場館，更將100%提供素食餐單。

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各國代表團自費裝冷氣

巴黎奧運市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）去年2月在法國電台訪問中曾強調，選手村毋須冷氣，「我很尊重運動員對舒適的需求，但我會去想人類存亡更多。」不過多國代表團均向巴黎奧組委施壓，要求選手村房間裝冷氣，美國奧委會運動員服務主管Rocky Harris便稱，「我們很早已提出一些議題，他們都已解決，例如選手村裝冷氣。」

至近日美國奧運及殘奧代表團行政總裁Sarah Hirshland表示，肯定巴黎奧組委在可持續發展方面的努力，但美國代表隊將會帶備冷氣到巴黎。她說：「大家可以想像到，穩定性及可預測性對美國隊的表現至為重要。我們跟運動員溝通過，他們都認為這是優先的事情，而且是影響表現能力的關鍵因素。」

巴黎奧運選手村會有風扇提供。（Getty Images）

美國《華盛頓郵報》報道，德國、澳洲、意大利、加拿大及英國代表隊都會自備冷氣到法國。澳洲代表團團長Anna Meares強調，巴黎奧組委在選手村不設冷氣並非錯誤決定，但考慮到部分運動員在晚上比賽，他們需要在日間睡覺休息，所以澳洲隊會在每間房間裝冷氣。她表示，追求綠色自然的選手村值得外界的掌聲，但澳洲隊使用冷氣則是提升運動員表現的策略。

為運動員表現，Anna Meares表示澳洲隊會用冷氣。（Getty Images）

在奧運期間，選手村將容納超過1.5萬名運動員、教練及工作人員。選手村採用地下水冷系統，目標將室內溫度保持在攝氏23至26度。比起傳統的冷氣，水冷系統可以減少45%的碳排放。巴黎在8月1日的平均氣溫為26度，近日巴黎日間的最高氣溫達31度。

選手村總監Laurent Michaud表示，經過模擬結果，就算室外氣溫達41度，大多數房間的室內溫度為28度。他解釋水冷系統以外，建築物的隔熱層都可以確保室內溫度穩定，但他補充為了室內涼爽，運動員在日間需要落窗簾。巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）講過，希望那些計畫自備冷氣的代表團隊相信水冷系統的科學數據，堅持選手村不提供冷氣。

馬拉松紀錄保持者傑祖基（Eliud Kipchoge）認同選手村的做法，這位肯尼亞跑手說：「這是一個好想法，因為我們都需要減少碳排放。」他呼籲其他運動員一起減碳。