劍擊亞錦賽｜江旻憓打頭陣爭三連冠　張家朗等奧運港將最後備戰

亞洲劍擊錦標賽將在6月22日至27日在科威特舉行，港隊在每個劍種派出4名劍手，出戰個人及團體項目，當中包括將會參加巴黎奧運的張家朗、江旻憓、陳諾思及何瑋桁，為奧運作最後調整之餘亦爭取再創佳績。



港隊今屆在男、女子各三個劍種，每項派出4人參賽，名單如下：

男子花劍個人及團體賽：蔡俊彥、張家朗、崔浩然、梁千雨

女子花劍個人及團體賽：陳諾思、符妤名、鄭曉為、關渝澄

男子重劍個人及團體賽：何瑋桁、方凱申、吳浩天、吳霆騫

女子重劍個人及團體賽：江旻憓、陳渭泠、連翊希、佘繕妡

男子佩劍個人及團體賽：何思朗、陳樂熹、羅浩天、梁天晴

女子佩劍個人及團體賽：歐倩瑩、薛雅齊、朱詠翹、曾悅澄

江旻憓上屆亞錦賽成功衛冕，是她個人第三度成為亞洲冠軍。（FIE圖片）

港隊近年在劍擊亞錦賽連創佳績，去年在亞錦賽共獲1金1銀6銅，個人賽方面，江旻憓奪得女子重劍金牌，成為三屆亞洲冠軍（2019、2022、2023），楊子加和羅浩天也分別贏得男花和男佩銅牌；團體賽方面，港隊除了男子佩劍外，在所有劍項都獲得獎牌，包括在女重團體賽獲得銀牌，而在男子重劍、男子花劍、女子花劍和女子佩劍都獲得銅牌。

今屆賽事在奧運揭幕前約一個月展開，可以預期會出戰奧運的劍手，都以調整狀態為主要目標，當中包括港隊的江旻憓、張家朗、何瑋桁及陳諾思。

現年19歲的陳諾思去年在杭州亞運奪得女子花劍銅牌。（資料圖片／林靄怡攝）

劍擊亞錦賽比賽日期：

6月22日：個人賽-女子重劍、男子佩劍

6月23日：個人賽-男子重劍、女子花劍

6月24日：個人賽-女子佩劍、男子花劍

6月25日：團體賽-女子重劍、男子佩劍

6月26日：團體賽-男子重劍、女子花劍

6月27日：團體賽-女子佩劍、男子花劍

何瑋桁將在巴黎奧運代表香港出戰男子重劍個人賽。（資料圖片；趙子晉攝）

亞錦賽不設資格賽，首日（22日）將會上演女子重劍個人賽，意味世界排名一直保持第一的江旻憓將會打頭陣，爭取女重個人賽金牌三連霸，主要對手預計有排名第8的中國好手孫一文和排名第3的韓國劍手宋世羅。港將佘繕妡去年獲得U23亞錦賽金牌，今屆有望在成人賽作突破。

張家朗在去年亞錦賽。（資料圖片；楊宇翹攝）

曾兩度在亞錦賽個人賽封王的張家朗，上屆負傷之下16強止步，目前世界排名第2的他是今屆亞錦賽最高排名的劍手，日本的松山恭助、中國的莫梓維、韓國的河泰圭和港將蔡俊彥，都是賽事中排名前列的劍手，上屆銅牌得主楊子加未有參賽，小將梁千雨的表現值得期待。