巴黎奧運．單車︱李思穎梁穎儀爭出戰公路賽　總教練望降港人期望

香港單車隊在今屆巴黎奧運取得男子及女子單車個人公路賽資格各一席，但人選仍有待公布。

當中李思穎跟梁穎儀都正在爭取這個代表香港出戰的資格，兩人在今屆香港公路單車錦標賽中，分別贏得個人公路賽及個人計時賽冠軍。



根據中國香港單車總會網上公布的文件，巴黎奧運港隊代表將根據截至今月25日的UCI個人公路世界排名、「全國公路自行車錦標賽」個人計時賽及繞圈淘汰賽排名、「香港公路單車錦標賽」個人計時賽及公路賽排名，與教練評語等準則去選拔。

香港錦標賽今周末一連兩日舉行個人計時及個人公路賽，作為巴黎奧運港隊選拔的其中一項。（鄭子峰攝）

香港錦標賽今周末一連兩日舉行個人計時及個人公路賽，昨日在大埔新娘潭舉行個人計時賽，男子精英組由去年在杭州亞運歷史性奪得銅牌的劉允祐以20分07.48秒衞冕，但這位男將在今天的個人公路賽僅得第9位，繆正賢則贏得冠軍。

女子精英組方面，上屆冠軍兼2018雅加達亞運公路單車個人計時賽銅牌得主梁穎儀，昨日以22分58.42秒贏出個人計時賽，另一女將李思穎得亞軍；然而李思穎在周日的個人公路賽輕鬆勝出，梁穎儀得獲得季軍。奧運女子公路賽港隊席位，預計是兩人之爭。

李思穎衝線時拋開其他選手。（鄭子峰攝）

李思穎：歐洲比賽學懂大膽

如無意外，李思穎本已極有機會代表港隊出戰巴黎奧運場地單車的女子全能賽，她希望能同時出戰個人公路賽。她透露自今年4月在加拿大的最後一站場地單車國家盃後，港隊先後到過法國、比利時、日本、西班牙、哈薩克及內蒙古，內容以比賽為主，並集中於公路單車。「場地單車訓練上可能有點缺乏，但仍相信教練能幫助提升狀態。」

港隊周三（26日）便會啟程到法國備戰，之後轉到意大利參與場地單車六日賽，再返回巴黎訓練直至奧運。李思穎希望盡快重拾比賽感覺，「將參與一些公路賽，會跟業餘的男子選手一起衝，場地單車全能賽特別講求衝刺能力。」

李思穎在個人公路賽贏得金牌。（鄭子峰攝）

她提到早前在比利時參與繞圈賽，確實體會到歐洲單車文化，學習了不少，「思想上的進步，學到在主車群的生存技巧，窄路上有百幾人，彎道很急，難免有碰撞，但這才是真正的單車。走位上會更大膽，尤其衝刺很需要膽量，自己懂得就算位有多窄，都要『攝』入去。」

自言往後會比較專注於場地單車的她，回想上屆東京奧運前，因兩分之差令排名只差一位、錯失全能賽資格，這遺憾令她時刻提醒自己繼續堅持下去，「教練常跟我說，如果這一刻不做到最好，到時喊都無用，所以今次不可以鬆懈。」她表示今屆場地單車要取得好成績有一定難度，我更期待下屆跟教練磨合更多、在歐洲參與更多比賽後，成績可以更上一層樓，但今屆仍想挑戰前十的目標。」

港隊總教練達海飛。（鄭子峰攝）

梁穎儀昨造個人最佳時間：證明有進步

總教練達海飛補充，港隊過去派李慧詩參賽，香港人對成績甚至奪牌有一定期望，但李思穎只是首次征奧，不應給予對方太大壓力。他又認為梁穎儀表現穩定地進步，反而對她有一定期望，又指出希望最終參與公路賽的人選，能避免太早「上岸」、至少可踩長距離甚至完成比賽，從競爭中為未來學習更多有用的經驗。

梁穎儀昨日於個人計時賽封后。（鄭子峰攝）

梁穎儀透露，昨日在個人計時賽造出的時間是自己參賽多年來最佳，「好像也是女生（多年來）最快（的時間），每年參加這比賽，如驗收自己是否有進步，所以很開心，證明今年我有進步。」她表示自己很享受爭取參與奧運過程中辛苦的感覺，「盡了自己最大努力，可以做的都做了。」

梁穎儀在今屆香港錦標賽女子精英組個人公路賽獲得季軍。（鄭子峰攝）

港隊對上一次參與奧運女子公路賽，是2012年倫敦奧運的黃蘊瑤，惟她當年未能完成比賽。今屆賽事女子組賽道全長超過150公里，全程上上落落，難度甚高，梁穎儀稱假如最終能夠參賽，想借這項大賽去提升自己，「學習歐洲頂級車手，如何最省力、最有效去比賽；她們就算有剛升上成年組、能力稍不及的運動員，都好肯爭位，我們正是缺乏這種能力。」

劉允祐有望代表香港參與巴黎奧運男子個人公路賽。（鄭子峰攝）

劉允祐：能參與奧運是榮幸

男子組人選雖然同樣未決，但在亞運摘牌的劉允祐指有七至八成信心入圍，「當初沒有特別追這個目標，所以有點驚喜，奧運四年一次，可以參與的機會不像亞運或全運這麼高，若能參與是榮幸。」

過去兩屆奧運，港隊男將蔡曉鋒、張敬樂均無法完賽，而名將黃金寶則在2012年倫敦奧運踩出第37位的成績。今屆男子公路賽全長約285公里，更有多位環法選手參賽，雖然劉允祐近月獲安排加入亞洲頂級車隊Roojai Insurance加強戰力及經驗，但他今月中因病令狀態下滑，「目前想改善整體耐力與接受強度的能力，因為預想奧運時一起步，強度、節奏已經很快，最理想是能完成比賽，就算完成不到，都想盡力發揮自己最好表現。」

繆正賢贏得今屆香港錦標賽男子精英組個人公路賽冠軍。（鄭子峰攝）

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