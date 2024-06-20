世界女排聯賽總決賽︱中國派副選0：3負日本　奧運前需解決一問題

中國女排在FIVB世界女排聯賽（VNL）香港站4連勝鎖定巴黎奧運資格後兵分兩路，朱婷為首一眾主力留在國內訓練備戰巴黎奧運，只派一班副選球員到泰國參加世界女排聯賽總決賽。

今屆VNL總決賽中國女排一登場便要硬撼日本，整場比賽均未能解決一傳不到位的老毛病，最終連輸三局敗陣，8強止步。比起一場敗仗，中國女排一大問題勢影響奧運前景。



VNL總決賽中國女排只派一班副選球員上陣。（VNL）

中國女排只派副選戰VNL總決賽

VNL總決賽獎金豐富，冠軍獎金達100萬美元，亞軍也有50萬美元，8支晉身總決賽的球隊當中，大部分都精銳盡出，唯獨中國女排是個例外——主教練蔡斌與朱婷、袁心玥、李盈瑩、龔翔宇、王媛媛、刁琳宇、王夢潔及吳夢潔8個主力球員留在國內訓練，由助教袁志領軍到泰國參加VNL總決賽。

出戰總決賽的12人大軍名單當中，最為人熟悉的為主攻手張常寧，她擔任隊長領軍，還有早前因傷錯過香港站的老將丁霞復出上陣，餘下人選以新人和副選球員為主。對日本一仗由二人領軍，配合最令人期待的21歲主攻手莊宇珊，她曾在2023年的U21女排世錦賽獲選為MVP，而兩位副攻手高意和楊涵玉均未在今屆VNL賽事上陣，接應鄭益昕、自由人倪非凡之前也鮮有在VNL落場機會。

世界女排聯賽總決賽中國大軍名單：

主攻：張常寧、王雲蕗、仲慧、王藝竹、莊宇珊

副攻：楊涵玉、高意、王文涵

接應：鄭益昕

二傳：許曉婷、丁霞

自由人：倪非凡



中國女排一班副選球員盡力一戰，仍0：3負日本。（VNL）

8強日本還是有一老問題

首局初段，中國女排已受一傳不到位的問題困擾一直落後，即使之後憑出色的攔網搶回不少分數，一度追成20：20，仍以21：25敗陣。次局中國女排表現有改善，雙方得分梅花間竹下稍佔上風，曾領先17：14，尾段被日本隊主攻手石川真佑頻頻得分下，中國再輸一局21：25。大會即場訪問今仗領軍的袁志，他直指「一傳有進步，但未解決問題」，希望能加強一傳。

中國落後下未有放棄，第三局早段落後5：9，中段曾反超前，惟去到局尾又一次把握力不及日本，以22：25再輸一局，局數0：3落敗8強止步。日本隊長古賀紗理那在網前多次輕鬆得分，獲得全場最高的22分。

中國隊兩支大炮莊宇珊、張常寧雖分別獲12和11分，但同時犯下不少失誤。重傷多時至今年初才復出國際賽的張常寧，明顯未回復狀態，屢次勉強起手，效果未如理想，攻守加起來犯下10次失誤；莊宇珊比賽早段進攻方面亦不太順，只有攔網方面較為出色，全場共犯錯12次，尤其是比賽每局後段關鍵時刻一再出現失誤，令中國隊最終輸掉比賽。

日本女排擊敗中國晉身總決賽4強，至少可獲18萬美元獎金。（VNL）

奧運前需解決一傳問題

一傳不到位的問題，已困擾中國隊多時，在巴黎奧運前必須解決。中國女排接應位置本身陣容已不強，目前只有龔翔宇一人較突出，今次總決賽中國隊派出鄭益昕打這位置，這位29歲球員表現失色，進攻得2分，同時有2次失誤，攔網也得2分，卻有4次失誤，即是共得4分，失去6分，加上救球和接發球各有一次失誤，貢獻呈負4分。從她今仗表現，實在難以在奧運寄予厚望。

今仗帶領中國女排的袁志，即場訪問時也提到球隊的一傳問題。（VNL）

後備力量不足成奧運爭牌隱憂

中國隊派一班副選上陣，輸給日本絕不意外，也是在情理之中，而且戰況亦頗接近。一班副選球員鬥志和士氣不錯，攔網方面亦有一定水平，然而除此之外已無甚亮點，多個球員仍顯得粗糙，而且失誤太多。

從香港站的表現看，中國隊一班主力實力和狀態均不成問題，有力與前列球隊一戰，不過今仗反映球隊後備力量不足，尤其接應這個關鍵位置沒有具份量的替補人選，或成巴黎奧運爭奪獎牌的一大隱憂。

中國女排在世界女排聯賽總決賽8強止步，巴黎奧運能走多遠？（廖雁雄攝）

世界女排聯賽總決賽HOY TV免費直播賽程表：

20/06（星期四）

【76台】18：00 半準決賽 中國vs日本

【76台】21：30 半準決賽 泰國vs巴西

21/06（星期五）

【76台】18：00 半準決賽 意大利vs美國

【76台】21：30 半準決賽 波蘭vs土耳其

22/06（星期六）

【76台】18：00 準決賽

【77台】21：30 準決賽

23/06（星期日）

【76台】18：00 季軍戰

【77台】21：30 決賽