歐國盃｜修夫基「神之換人」？英格蘭靠兩位後備兵合作絕殺荷蘭

英格蘭在歐國盃四強以2：1絕殺荷蘭，打入決賽，將會跟西班牙爭冠軍。

在今屆歐國盃屢遭外界質疑的英格蘭主帥修夫基，今場四強再次面對逆境波，結果又領球隊在先落後下晉級。特別一提的是，他在81分鐘仍然是1：1時連換兩人，以奧尼屈堅斯及高爾彭馬入替隊長哈利卡尼及菲爾科頓，結果這兩位後備球員在90分鐘製造絕殺入球。

當時在右路的高爾彭馬見到屈堅斯從中路走往禁區，就放出斜線入去。屈堅斯在禁區內接應，以身位頂住荷蘭中堅迪維積一控，再轉身窄位起右腳一射入網。這個完場前的入球，幫助英格蘭連續兩屆歐國盃打入決賽。



屈堅斯及彭馬在81分鐘後備入替。（Getty Images）

屈堅斯入替卡尼。（Getty Images）

英格蘭是首支在十六強、八強及四強都在先落後下晉級的球隊。在十六強，英格蘭對斯洛伐克先失守，補時由祖迪比寧咸追平，哈利卡尼加時射入致勝。在八強，英格蘭對瑞士又先失波，幸好布卡約沙卡在失波後5分鐘扳平，最後英格蘭互射十二碼晉級。今場四強對荷蘭，英格蘭又再先落後，被沙維西蒙斯遠射破門，及後哈利卡尼射入十二碼追平，並由屈堅斯絕殺。此外，這是今屆歐國盃的第九場反勝比賽，之前最多反勝的一屆是20年前的6場。

屈堅斯在90分鐘入波，助英格蘭絕殺荷蘭。（Getty Images）

屈堅斯在90分鐘入波，助英格蘭絕殺荷蘭。（Getty Images）

對於換人成為絕殺關鍵，英格蘭領隊修夫基賽後說：「最重要的是，所有球員都準備好入場比賽。我們感覺到在活力方面，開始失去一點壓力，哈利亦撞傷了一下。奧尼（屈堅斯）能夠好好逼搶，又可以跑進對方防線身後，我們認為這是一個嘗試的時機，我很高興奧尼得到屬於他的時刻。」

修夫基成為史上第三位兩闖歐國盃決賽的領隊，之前兩人是舒恩（Helmut Schön）及福士（Berti Vogts），前者在1972及1976年領西德兩入決賽，後者就在1992及1996年領德國兩入決賽。修夫基的英格蘭上屆互射十二碼不敵意大利得亞軍，今屆將與西班牙爭冠軍。