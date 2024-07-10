曼聯名宿沙夏訪港　建議坦赫格接受一現實　批歐國盃變沉悶

香港賽馬會今年8月再度舉辦「賽馬會青少年足球精英匯」，邀請英超曼聯16歲以下青年軍球隊（U16）訪港，一連串活動的發布會今日舉行，「紅魔」兼法國隊名宿沙夏獲邀訪港擔任嘉賓，並大談曼聯與近月舉行歐國盃。



沙夏訪港出席「賽馬會青少年足球精英匯」發布會。（袁志浩攝）

身為曼聯名宿的沙夏當然相當關心紅魔近況，球隊最近宣布領隊坦赫格留效至2026年，推翻之前坦帥被辭退的傳聞。

沙夏表示樂見這位教練留隊，「如果一至兩年就換領隊，這對球會跟青訓都非好事，但同時我希望他（坦赫格）受到挑戰。」他認為鑑於紅魔去年於歐聯分組賽包尾出局，上季肯定說不上是「好球季」，「雖然很高興獲得足總盃冠軍，但對曼聯這種級別的球會而言，這並不足夠。」

沙夏樂見曼聯主帥坦赫格留隊。（袁志浩攝）

曼聯上季後管理層大幅變動，來自曼城的巴拉達成為新行政總裁，體育總監丹安斯禾夫、技術總監韋確斯及全球人才總監衛維爾都是新上任，另一名宿雲尼斯達萊更有望擔任助教。

沙夏期望坦赫格能接受現實，好好利用陣中年青球員，「新管理層不乏青訓經驗，但改革需時，他（坦赫格）要接受球員會時好時壞、仍有改進空間。如果馬恩奴、加拿祖兩位小將得到一定支援、球隊有個好開季，那沒有事不可能，我能看見球隊有進步的跡象，對他們有信心。」

沙夏對法國隊出局感到沮喪。（袁志浩攝）

這位前法國國家隊成員，昨晚也有觀看歐國盃四強，惟西班牙在16歲小將耶馬射入世界盃下，最終反勝法國2：1。沙夏開玩笑地反問傳媒為何要提及此話題，他表示自己對法國出局感沮喪，「因為他們踢不出應有的潛力。」

法國此前在晉級四強的過程中，僅靠一記十二碼及兩個烏龍球攻破對手，踢法保守惹來抨擊；而今屆多場比賽過程亦被指沉悶。沙夏認為今屆歐國盃水平有輕微下降，亦感覺的確比過往沉悶，「足球不斷變化，這點我們需要尊重。但個人而言，球員好像少了一點創造力及個性，我並不喜歡這點。比起任何事都跟隨教練戰術的完美足球（perfect football），我更愛不完美的。」

沙夏在活動上跟本地小將交流，並派發其親筆簽名卡片。（袁志浩攝）

回到今次活動主題——青少年足球發展，沙夏認為年青人應該尋找值得自己學習的榜樣，他「推薦」曼聯小將加拿祖，「他敢於展示自己的能力，雖然會犯錯，但仍會專注於進步。」

今夏將代表香港超級青年聯賽選手隊首度與小紅魔友賽、現效力港超球會傑志的袁振謙則表示，曼聯青訓聞名於世，期待在對方身上學習不同技術，並相信互相交流會是個好體驗。自小已是阿仙奴球迷的他稱：「屆時更有動力爭取入球或勝利。」