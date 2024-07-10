歐國盃｜麥巴比兩大目標全告失敗　「我受夠了」脫下面罩難救法國

基利安麥巴比（Kylian Mbappé）經歷了一屆令人失望的歐國盃。

受鼻部骨折傷患影響的麥巴比，在歐國盃四強毅然脫下保護面罩，輕裝上陣對西班牙。雖然這位法國隊長初段助攻高路梅安尼開紀錄，但西班牙之後連入兩球反超前。到下半場尾段，麥巴比有記招牌式推大位射門，可惜高出，最終法國以1：2負西班牙出局，無緣決賽。麥巴比賽後承認歐國盃旅程失敗，無論是贏冠軍，還是踢好波，兩項目標無一做到，預計他難以爭逐今年的金球獎。



麥巴比完場前擺脫了丹尼韋韋安射門，一射高出。（路透社）

左路高速突破，忽然轉向往右邊，推大位找到空間，起右腳射門。這是麥巴比常見的進攻方式，過去在巴黎聖日耳門及法國隊，他入過無數類似的入球。

在今場歐國盃四強的86分鐘，麥巴比有一次這樣的機會，單對單面對西班牙後衛丹尼韋韋安。這是他作為領袖挺身而出的時刻，如果射入，就很可能將比賽帶進加時，然而，他一腳炒高。

「我認為要射入，或者至少射中目標。」麥巴比賽後講到這次埋門：「皮球高出而去。這就是足球殘酷的現實。」

25歲的麥巴比今場4次攻門，只有1次中目標，另外有1次威脅傳球，就是在9分鐘助攻高路梅安尼頭槌入波的傳中。梅安尼的入波是法國隊今屆賽事第一個靠生波及自己人的入球，之前法國的入球不是十二碼就是烏龍球。

「我受夠了！戴住它，我看不清東西。」麥巴比解釋脫下面罩的決定：「我跟醫生談過，他告訴我要像男子漢般下決定，我不後悔的。」

有球迷衝入球場，希望與麥巴比自拍。（Getty Images）

雖然法國主帥迪甘斯之前講過，麥巴比可能要戴幾周甚至幾個月保護面罩，但今仗他勇敢又大膽地脫下面罩出戰。解除面上束縛後，原本以為這球生波助攻象徵真正的麥巴比歸位，但他之後歸於沉寂，西班牙不久搶回球賽的主導權，連入兩球。

擔任足球評述員的英格蘭名宿里奧費迪南說：「麥巴比傳出一記精彩的傳球，但那球就是法國在進攻三分一區域製造到的僅有表現。在這樣水平的比賽，這是不足夠的。麥巴比肯定會為自己感到失望，他也沒有踢出我們預期的表現。」

如里奧所言，麥巴比以失敗形容自己的歐國盃之旅，不知他是單指今屆，還是包括上屆。

「我想贏歐國盃冠軍，我想在歐國盃踢好表現，但我一樣都沒能做到。」麥巴比賽後說。

法國四強止步，麥巴比難掩失望。（路透社）

麥巴比出道以來踢過世界盃及歐國盃各兩屆，他在世界盃簡直如天神下凡、蛟龍入海，但彷彿跟歐國盃「貼錯門神」、「八字唔夾」。

在2018年世界盃，麥巴比一鳴驚人，攻入4球，領法國贏得冠軍。在2022年世界盃，他擔起大旗，轟入8球成為神射手，包括決賽大演帽子戲法，儘管互射十二碼落敗得亞軍，但難掩其耀眼光芒。

相反，在上屆歐國盃，法國十六強互射十二碼被瑞士踢出局，罪人正是射失最後一輪的麥巴比。今屆歐國盃，麥巴比的運氣差到第一場就鼻部骨折，休息一場後戴面罩復出，對波蘭射入十二碼，踢成1：1；法國在十六強靠烏龍波淘汰比利時，到八強就憑互射十二碼力克葡萄牙，至四強不敵西班牙止步。

世界盃的麥巴比與歐國盃的麥巴比彷彿是兩個球員。（Getty Images）

在世界盃，麥巴比歷來14場上陣，平均每場製造到1.11個入球或助攻，而在歐國盃的9場比賽，這個數字只有0.32球。

麥巴比在今屆賽事有9次中目標埋門，傳出3次威脅傳球。總結他的表現：一個十二碼入波、一次傳中助攻、一次傳中導致對方擺烏龍、一次鼻部骨折、戴了3場面罩……在整屆賽事，麥巴比從來沒有好狀態過。

被問到傷患的影響，麥巴比賽後說：「不要把事情複雜化。要麼踢得好，要麼踢得不好。看看，我表現不好，我們要回家。就是那麼簡單。」

足球是一項團隊運動，一人之力難勝眾人合力。以往法國攻力強大，不只在於麥巴比，還有基沙文及保羅普巴的創造力，以及中鋒基奧特的作用。然而，普巴沒有了，基奧特老了，基沙文也大不如前了，今屆能幫到麥巴比的可能只餘下奧士文尼迪比利。

法國教練迪甘斯則說：「我不認為有任何一位球員的責任多於其他球員。當你入到四強對西班牙這種強隊，你一定要踢出最佳水平，而我們做不到。」

「我的球員不在百分百狀態。」雖然迪甘斯沒有道明麥巴比，但大家都猜到不在狀態之人肯定包括這位法國隊長。

在球會，麥巴比的巴黎聖日耳門在過去一屆歐聯四強止步；在歐國盃，法國隊也是四強被淘汰，而且麥巴比表現未如理想。以如此成績，他很難競爭今年的金球獎。麥巴比初出道就被視為未來金球獎人選，但等了又等，看來又要再等多一年。

「我準備放假。我會好好休息，這對我有好處。之後我會強勢回歸，到一個新的城市，在一個新的教練下努力。」似乎麥巴比的眼光已經放到皇家馬德里的班拿貝球場上。