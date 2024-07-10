歐國盃｜「天才中學生」耶馬率西班牙反勝　如願慶祝生日再踢決賽

一顆新星爆發，歐國盃成為拉明耶馬（Lamine Yamal）的舞台，基利安麥巴比（Kylian Mbappé）只能黯然地擔當他的配角。在歐國盃四強，西班牙以2：1反勝法國入決賽，耶馬射出一記精彩的遠射中柱入網，為球隊追平，他以16歲362日成為歐國盃史上最年輕的入球球員，賽後當選最佳球員。

有速度、有突破、有射門，耶馬如西班牙前線最銳利的尖刀！從年輕的耶馬身上，整屆賽事表現失色的麥巴比會不會看到自己在2018年世界盃的影子？隨C朗拿度踢完生涯最後一屆歐國盃，新一代歐洲首席球星的冠冕會不會直接跳過麥巴比，直接落到耶馬的頭上？



據直播畫面的數據顯示，耶馬的入球時速達每小時102公里。（網上片段截圖）

耶馬當選今場最佳球員。（Getty Images）

耶馬賽後說：「目前最重要的是贏冠軍。」

「入決賽的感覺十分獨特。我需要幫助隊友，這就是我今場努力做的事情。夢想成真了！」

「很高興入到決賽，但我們還未完成最重要的事，就是贏冠軍。我們的確經歷過一段困難的時間，沒有人預計到那麼早就失波。」

談到為球隊追平的世界波，這位效力巴塞隆拿的翼鋒新星說：我接應傳球，我嘗試射波到那個位置，而皮球入了，就是這樣。我非常高興。」

「我的目標是射向龍門的上角，正是入網的位置，我的感覺是純粹的興奮。我盡量不去想太多。我只想好好享受，幫助球隊。」

「我來到這裏就是為了贏、贏、贏，那麼我就可以在德國與隊友一起慶祝生日。」耶馬將會周六（7月13日）、即歐國盃決賽前一日17歲生日。他仍在讀中學，即使參戰歐國盃也要帶着功課，還要繼續遙距上課。

對於耶馬精彩絕倫的遠射入球，西班牙主帥迪拉富安迪（Luis de la Fuente）說：「我們看到了天才的靈光一閃。」

「我們需要好好照顧他。我希望他可以一直保持謙遜的態度，腳踏實地，不斷學習。」

「老實講，我覺得他看起來就像一位經驗豐富的球員。我很高興他是我們的球員，他是西班牙人。」