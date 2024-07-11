歐國盃｜英格蘭隊長挑戰無冠宿命　卡尼：請在賽事後才評價我們

被視為球壇「冠軍絕緣體」的哈利卡尼（Harry Kane），將會再一次來到冠軍獎盃的面前，他率領的英格蘭在歐國盃四強反勝荷蘭，打入決賽，跟西班牙爭奪錦標。今次，卡尼能否突破宿命？



球證指杜費斯侵犯卡尼，判英格蘭獲得十二碼。（Getty Images）

卡尼主射入網，為英格蘭追成1：1。（Getty Images）

30歲的英格蘭隊長卡尼在四強對荷蘭博到一球爭議性的十二碼，他親自操刀射入，助英格蘭追成1：1。卡尼在下半場尾段被換離場，而入替他的奧尼屈堅斯就在90分鐘絕殺荷蘭，英格蘭以2：1反勝晉級決賽。

卡尼能否贏得冠軍？（Getty Images）

卡尼賽後接受英國傳媒訪問表示，今場英格蘭上半場踢得好，控制比賽，但換邊後有部分球員體能下降，但他都應該英格蘭值得晉級。他說：「真的很特別，也不容易。在這項賽事，要接二連三面對歐洲最強的球隊，真的很困難，無論對體能還是心理（也是考驗）。不過，我們找到方法應對，一步一步去改善，愈踢愈好，我們（入決賽）是實至名歸的。」

卡尼與屈堅斯慶祝。（Getty Images）

對於屈堅斯完場前的絕殺，卡尼表示：「你可能只有5分鐘、1分鐘去發揮作用。他一直等待，很有耐心，表現非常出色，這是他值得的。」

卡尼表示決賽對手西班牙是一支強隊，但英格蘭離創造歷史只差一場。他說：「當然，我們還有一場比賽，任務未完成。星期日的比賽肯定十分難踢，但我們可以先享受今場的勝利，再在明日做準備。」英格蘭從來未贏過歐國盃冠軍，最佳大賽成績是1966年的世界盃冠軍。

卡尼在大賽一直有穩定的入球。（Getty Images）

英格蘭今屆踢法沉悶，作為全歐最高身價的球隊，戰術保守，攻力疲弱，惹來不少批評。卡尼回應：「我們一場比一場踢得好，表現說服了一切，我覺得今場是我們今屆踢得最好的一場，配得上勝利。大家都知，在早階段有很多討論，這是可以理解的，因為我們的確踢得不如應有水平。然而，講到底，請在整項賽事完結才評價我們。」

哈利卡尼今場四強射入十二碼，今屆累積3個入球，與多位球員並列射手榜首，他亦以6球成為歐國盃淘汰賽史上入球最多的球員。包括世界盃，卡尼在大賽淘汰賽已經攻入9球，為史上歐洲球員之冠。在近四屆世界盃及歐國盃，卡尼總共射入15球。在23/24球季到今夏的歐國盃，卡尼為球會及國家隊攻入49個入球。此外，卡尼成為史上第三位連續兩屆歐國盃四強都有入球的球員。

卡尼離冠軍還有一場之距。（Getty Images）

卡尼是英格蘭史上其中一位最優秀的射手，但出道超過10年，仍然未贏過一個重要錦標。他球員生涯為球會及國家隊上陣642場，入球數以百計，各類型的神射手獎都拿到手軟，但始終與錦標絕緣。過去10年，他曾與熱刺打入聯賽盃以至歐聯決賽，皆飲恨而歸。他去年轉投德甲班霸拜仁慕尼黑，以為贏冠軍會容易一點，怎料拜仁過去一季四大皆空。國際賽方面，去屆歐國盃決賽英格蘭互射十二碼不敵意大利，也令卡尼與冠軍緣慳一面。

在第643場比賽，卡尼能否贏到生涯首項錦標？香港時間星期日深夜時，英格蘭對西班牙，歐國盃冠軍爭霸戰。