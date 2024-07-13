香港女足鬥印尼力爭兩連勝　教練團變動成關鍵　港台電視免費直播

香港女子足球代表隊下周日（14日）主場再對印尼女足，力爭兩連勝，賽事開放球迷購票入場，港台電視32亦會免費直播。



港隊周四已先跟印尼閉門友賽一場，當時憑鍾貝琪、陳詠詩及張煒琪各入一球，以3：2擊敗對手；去年曾控訴港隊選人不公的韋婉婷與傅昭文更在此仗擔正。

港隊主教練列卡度認為上場球隊發揮符合預期，勝仗亦增加球員信心，希望今場能取得連勝，並保持零失球。港隊隊長陳詠詩則稱，「香港隊贏波係最開心」，她強調關鍵在於教練部署。

香港女足主帥列卡度。（袁志浩攝）

香港女足隊長陳詠詩。（袁志浩攝）

據了解，原先主要為男足分析賽事的港隊「首席技術分析師」（Performance & Methodology Lead Analyst）」Christopher Jenkins，今次首度加入女足教練團。陳詠詩這樣說：「今次有重播半場片段，讓我們好好部署下半場，我射入那一球正是教練半場指示我壓前一點，靠近（張）煒琪而來的。」

港隊「首席技術分析師」（Performance & Methodology Lead Analyst）」Christopher Jenkins。

陳詠詩補充，韋婉婷等「回歸」的球員過往一直與隊友合作，所以港隊整體上沒特別轉變，維持默契，她期望今仗能做好體能、堅持到尾，避免再被對方追近，令形勢變得驚險。

港隊與印尼先禮後兵。（袁志浩攝）

今場比賽雖由港台電視32免費直播，但球迷們亦可購票入場觀看，據悉在比賽資訊公布後，日前有約廿名客隊球迷到足總何文田總部查詢購票詳情，預計屆時將有不少在香港的印尼「姐姐」入場，或「反客為主」。

率領印尼的日籍主帥望月聡表示，球隊會為己隊球迷盡力而戰，前鋒梅斯達莉花（Zahra Muzdalifah）也稱：「很高興（聽到有這麼多印尼球迷會來），球迷總是最重要的，代表國家隊時有這麼多人支持，感覺會很不一樣。」

列卡度則希望本地球迷也今場支持港隊，尤其是香港足球會場地較窄，若然全場滿座，將可利用熾熱氣氛推動球員表現。

印尼女足世界排名第107位。（袁志浩攝）

於球員熱身期間，印尼女足主帥望月聡在場內倒立。（袁志浩攝）

香港女足 Vs 印尼女足



日期：7月14日（星期日）

時間：06：00pm

地點：香港足球會足球場

票價：港幣30元

