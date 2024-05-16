「女子足球之母」陳瑤琴獲亞洲足協頒發終身成就獎

撰文：普利森
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長年對本地足球貢獻良多的陳瑤琴博士，在泰國曼谷舉行的第34屆亞洲足協大會，獲頒發「亞洲足協終身成就獎」（AFC Lifetime Achievement Award），表揚她對亞洲足球、特別是女子足球運動的貢獻。

長年對本地足球貢獻良多的陳瑤琴博士，獲頒發「亞洲足協終身成就獎」表揚她對亞洲足球、特別是女子足球運動的貢獻。（亞洲足協影片截圖）

亞洲足協終身成就獎授予那些有堅定不移的奉獻、創新精神和無限熱情，且對亞洲地區足球產生重大影響的個人。陳博士曾擔任香港足球總會副會長多年，現時為名譽副會長，亦是香港女子足球總會創辦人，並長期擔任會長。

2003年在洛杉磯世界女子足球硏討會上，她曾被時任國際足協會長白禮達稱作「女子足球之母」，後來更被亞洲足協冠以「亞洲女子足球之母」之名。

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陳博士由女兒代領獎項。

陳博士熱心推動女子足球發展，1965年創立香港女子足球總會，1968年聯合馬來西亞、新加坡一同創立亞洲女子足球聯合會，1975年在香港舉辦第一屆亞洲女子足球錦標賽，1984年亞洲女子足球聯合會併入亞洲足協女子足球委員會，陳瑤琴博士擔任委員會主席至2002年才卸任。

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陳博士熱心推動女子足球發展，1965年創立香港女子足球總會。（亞洲足協影片截圖）

陳博士為香港女子足球的推廣和活動進行長達50年的統籌規劃，全力支持國際足協和亞洲足協對亞洲足球的推廣，她和團隊經常現身國際賽事，1989年至2002年被選為亞洲足協婦女委員會主席。

陳博士曾是元朗、流浪、加山、海峰等球會班主。（亞洲足協影片截圖）

除此之外，陳博士曾是元朗、流浪、加山、海峰等球會班主，當年入主流浪時，為首名女班主，更前赴蘇格蘭引入外援居里、華德及積奇戴端納，創香港引入歐洲外援先河，對香港職業足球發展貢獻良多。

陳博士亦是首位班主在1960年代以直升機接載門將仇志强由九龍界限街趕赴香港大球場代表加山足球隊迎戰當時擁有球王比利在陣的巴西山度士足球隊，成為一時佳話。陳瑤琴博士年事已高，未前赴泰國，由女兒到場代為領獎。

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