曼聯女足主力星散　曾被格拉沙解散　新老闆輕視女足恐噩夢重臨

曼聯女足自從2018年重新成立,曾一步步向頂級聯賽冠軍之路邁進。當英格蘭贏得2022女子歐洲國家盃,表現出色的曼聯女足門神艾思(Mary Earps)、前鋒路素(Alessia Russo)、中場東妮(Ella Toone)一起成為國家新英雄。

2022/23球季三人領曼聯女足力爭女子英超(WSL)錦標,到最後階段才被車路士趕過,仍奪得球會史上最佳的WSL亞軍。球隊看似蓬勃發展,去年夏天毫無預兆下放走路素,聯賽只得第五,失落歐聯資格,今年夏天不止連艾思也離隊,隊長施琳(Katie Zelem)、西班牙國腳加西雅(Lucía García)亦確定告別曼聯,有傳首席射手巴里絲(Nikita Parris)也將隨三人之後離開。

曼聯女足一年內由爭標份子打回原形,新老闆拉傑夫(Jim Ratcliffe)一句話盡顯對女足部門的輕視,情況一如近廿年前格拉沙入主曼聯時的一席話。主力星散,曼聯女足再次陷入危機。



曼聯女足失去多員主力。(Getty Images)

門神艾思告別曼聯 話中藏玄機?

艾思被公認為現役女足最佳門將,她多次盛傳離隊,跟曼聯的續約談判足足持續兩年仍無果,終在周六宣布離隊。她在Instagram寫下長文告別效力5年的曼聯,當中一句「球會正在經歷轉型期,不幸地,時機上未能跟我當下生涯發展同步,因此我認為現在是正確時間作出轉變,迎接新挑戰」,令外界猜測曼聯女足會迎來什麼轉變。

上季阿仙奴曾開出破世界紀錄轉會費企圖撬走艾思,曼聯拒絕出讓,今次她轉投法國球會巴黎聖日耳門(PSG),保證會有歐聯踢。英國廣播公司(BBC)報道指,曼聯向她開出的續約條件,甚至較PSG更理想,因此艾思是基於足球理由而離開。

曼聯開出較PSG優厚合約,艾思仍選擇離隊。(Getty Images)

一年內流失半隊主力 曼聯女足陷危機?

由去年夏天的路素、芭耶(On Batlle),到今年夏天的隊長施琳、加西雅和艾思,加上巴里絲預料亦會走,曼聯女足一年內已失去半隊主力。路素2021/22、2022/23連續兩季是曼聯首席射手,阿仙奴曾以破紀錄轉會費求售,被曼聯拒絕後,去年夏天回復自由身,免費加盟阿仙奴這支爭標對手,艾思也是獲阿仙奴報價遭拒,繼而約滿離隊,分別只是目的地不是阿仙奴而是PSG。

巴里絲是2023/24球季的首席射手,如果連她也離開,陣中最大牌球星只餘下自小已是紅魔狂迷的東妮。女足球員人工遠低於男子足球員,合約年期亦偏短,因此每到球季完結便大換血,並非匪夷所思的事,可是像曼聯女足這樣的頂級球隊短時間內失去這麼多主力,情況仍是較罕見,而入主曼聯足球部門的新老闆拉傑夫,日前受訪竟指曼聯女足未來計劃「有待確認」,以及卡靈頓基地因裝修所作出的場地安排,均反映球會如何輕視女足。

拉傑夫由行動到言論,一再輕視女足。(Getty Images)

曼聯新老闆一句話激嬲全世界

拉傑夫接受彭博社(Bloomberg)訪問,大談曼聯未來發展,對於男足方面滔滔不絕,當記者問到他會為曼聯女足做什麼,他的回應竟是:「嗯他們剛贏得足總盃」,記者隨即再追問,曼聯會否仿傚車路士,為女足引入新投資者,拉傑夫說:「我們暫時未為女子足球隊(的未來發展計劃)去到這個程度的細節」(We haven't really got into that level of detail with the women's football team yet)。

他之後說出一句:「我們目前頗為集中解決一隊(當然他所指的是男足)的問題……這是(入主)頭六個月以來的全職工作。」記者再問他,女足發展計劃是否「有待確認」(TBC),拉傑夫僅回答:「正確」。

拉傑夫早前已因5月缺席女子足總盃決賽,而飽受批評,那是曼聯女足2018年正式再度成立以來,首個主要錦標。當日他選擇提早4小時到奧脫福,入場見證男足0:1不敵阿仙奴,也不前往支持女足捧盃。今次他在訪問中開口講到明未為女足作任何計劃,尤其言談間都以「一隊(first team)」為重,而「一隊」自動等如曼聯男足,可見他完全無視女足,再次惹怒球迷。

2018年曼聯女足重新成立已加盟的隊長施琳(Katie Zelem),亦已離開球會。(Getty Images)

紅魔訓練基地大裝修女足成犧牲品

拉傑夫不止言談間輕視曼聯女足,球會卡靈頓訓練基地大裝修,首當其衝的又是女足。事緣曼聯投資1000萬英鎊興建的女足及青年軍大樓去年落成啟用,不過2024/25球季由於卡靈頓內的男足室內設施大翻新,男子隊會獲得大樓優先使用權,女足將被迫遷入一座臨時大樓。

曼聯斥5000萬英鎊為男子一隊大樓換上「世界級足球設施」,工程料橫跨整個2024/25球季,女足部門再次成為犧牲品。女足和青年軍大樓讓出予男子一隊使用,女足遷入卡靈頓一座臨時大樓,引來部分職球員不滿,英國《衛報》引述一位接近曼聯女足大軍消息人士稱,這個決定加深曼聯愈來愈不重視女足的感覺。

曼聯女足剛贏得足總盃,獲得成立以來首項重要錦標,卻一再受球會忽視。(Getty Images)

格拉沙入主後曾解散女足

為什麼上文對曼聯女足成為犧牲品,前面添上「再次」?事關紅魔新老闆拉傑夫對女足的輕視,不禁令人想起美國商人格拉沙(Malcolm Glazer)2005年完成收購曼聯後,認定女足「並非核心業務」和「無法獲得營利」,2001年以曼聯官方夥伴( official partnership )形式成立的曼聯女足,正是在2005年解散。

直到2018年曼聯女足才重新成立,好不容易捱到今時今日,贏得足總盃這項成立以來首項重要錦標,卻再次遇上毫不重視女足的另一位新老闆。明顯地,球會內部對女足的輕視,一定程度上是主力相繼離隊的原因。

雷丁球會陷財困,女足率先被開刀。(Getty Images)

雷丁女足自降戊組 再迎發展分水嶺

英格蘭女足2022年捧起歐國盃之後,當地女足發展呈飛躍式進步,無論是投放的資金和資源,社會大眾和商業品牌對女足和相關球員的關注程度,各級女足賽事入場人數,以至球員的收入,均獲得相當幅度提升,可是至今仍欠缺長期可持續發展的基礎和架構——女足球會往往跟男足掛勾甚至掛單,壞處就是一旦球會內部有任何變動,慣常會率先拿女足來開刀,曾多年在頂級聯賽作戰的雷丁女足,就是近期最佳例子。

雷丁是英格蘭其中一支有相當歷史的女足球隊,2006年成立,2016年升上頂級聯賽WSL,此後連續多年是WSL中堅份子,2017/18球季獲得四名,之後兩季得第五,直到2023/24球季才降至女子英冠作賽。可是隨着球會近年陷入財困,女足在降班至英冠後改以「兼職模式」(part-time model)營運以節省開支。她們在英冠成功護級,依然難逃再次被犧牲的噩運。

艾思(中)也離隊後,東妮(右)是曼聯女足餘下的少數球星。(Getty Images)

盼獨立於男足免受「一男子因素」影響

雷丁男子隊僅在第三級別的英甲掙扎,女子隊就算降至英冠,對比下仍較男足高一級。為進一步節省開支,雷丁日前突然解散女子隊,並向英格蘭足總申請降班至第5級別,以最低成本由零開始。雷丁這樣做,當然源於球會本身陷入嚴重財困,同時也是因為女足資源完全來自球會,沒有一盤跟男足獨立的帳目與預算,事態去到一個關口,必定先求保住男足,女足便會成為犧牲品。這宗顯然是個別例子,不過就算是曼聯,也曾有過格拉沙入主後解散女足的事例,而拉傑夫對女足的輕視,或再次成為曼聯女足陷落的分水嶺。

女足與男足由踢法、風格、觀賞角度以至意識形態均截然不同,不少聲音均希望女足從男足中獨立過來,甚至成立新監管和管理機構,以脫離國際足協管轄。英格蘭率先踏出這一步,成立全新女足營運機構NewCo,並在2024/25球季開始負責營運女子英超及英冠兩級別女足聯賽,不再由英格蘭足總負責。這會是個好開始,然而個人認為,球會層面也應當如此,女足球會才可按照各自成長步伐和需要發展下去,不用再受球會內部問題以至班主喜惡那樣荒謬的「一男子因素」影響。

更多女足相關新聞: