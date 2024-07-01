曼聯女足主力星散　曾被格拉沙解散　新老闆輕視女足恐噩夢重臨

曼聯女足自從2018年重新成立，曾一步步向頂級聯賽冠軍之路邁進。當英格蘭贏得2022女子歐洲國家盃，表現出色的曼聯女足門神艾思（Mary Earps）、前鋒路素（Alessia Russo）、中場東妮（Ella Toone）一起成為國家新英雄。

2022/23球季三人領曼聯女足力爭女子英超（WSL）錦標，到最後階段才被車路士趕過，仍奪得球會史上最佳的WSL亞軍。球隊看似蓬勃發展，去年夏天毫無預兆下放走路素，聯賽只得第五，失落歐聯資格，今年夏天不止連艾思也離隊，隊長施琳（Katie Zelem）、西班牙國腳加西雅（Lucía García）亦確定告別曼聯，有傳首席射手巴里絲（Nikita Parris）也將隨三人之後離開。

曼聯女足一年內由爭標份子打回原形，新老闆拉傑夫（Jim Ratcliffe）一句話盡顯對女足部門的輕視，情況一如近廿年前格拉沙入主曼聯時的一席話。主力星散，曼聯女足再次陷入危機。



曼聯女足失去多員主力。（Getty Images）

門神艾思告別曼聯 話中藏玄機？

艾思被公認為現役女足最佳門將，她多次盛傳離隊，跟曼聯的續約談判足足持續兩年仍無果，終在周六宣布離隊。她在Instagram寫下長文告別效力5年的曼聯，當中一句「球會正在經歷轉型期，不幸地，時機上未能跟我當下生涯發展同步，因此我認為現在是正確時間作出轉變，迎接新挑戰」，令外界猜測曼聯女足會迎來什麼轉變。

上季阿仙奴曾開出破世界紀錄轉會費企圖撬走艾思，曼聯拒絕出讓，今次她轉投法國球會巴黎聖日耳門（PSG），保證會有歐聯踢。英國廣播公司（BBC）報道指，曼聯向她開出的續約條件，甚至較PSG更理想，因此艾思是基於足球理由而離開。

曼聯開出較PSG優厚合約，艾思仍選擇離隊。（Getty Images）

一年內流失半隊主力 曼聯女足陷危機？

由去年夏天的路素、芭耶（On Batlle），到今年夏天的隊長施琳、加西雅和艾思，加上巴里絲預料亦會走，曼聯女足一年內已失去半隊主力。路素2021/22、2022/23連續兩季是曼聯首席射手，阿仙奴曾以破紀錄轉會費求售，被曼聯拒絕後，去年夏天回復自由身，免費加盟阿仙奴這支爭標對手，艾思也是獲阿仙奴報價遭拒，繼而約滿離隊，分別只是目的地不是阿仙奴而是PSG。

巴里絲是2023/24球季的首席射手，如果連她也離開，陣中最大牌球星只餘下自小已是紅魔狂迷的東妮。女足球員人工遠低於男子足球員，合約年期亦偏短，因此每到球季完結便大換血，並非匪夷所思的事，可是像曼聯女足這樣的頂級球隊短時間內失去這麼多主力，情況仍是較罕見，而入主曼聯足球部門的新老闆拉傑夫，日前受訪竟指曼聯女足未來計劃「有待確認」，以及卡靈頓基地因裝修所作出的場地安排，均反映球會如何輕視女足。

拉傑夫由行動到言論，一再輕視女足。（Getty Images）

曼聯新老闆一句話激嬲全世界

拉傑夫接受彭博社（Bloomberg）訪問，大談曼聯未來發展，對於男足方面滔滔不絕，當記者問到他會為曼聯女足做什麼，他的回應竟是：「嗯他們剛贏得足總盃」，記者隨即再追問，曼聯會否仿傚車路士，為女足引入新投資者，拉傑夫說：「我們暫時未為女子足球隊（的未來發展計劃）去到這個程度的細節」（We haven't really got into that level of detail with the women's football team yet）。

他之後說出一句：「我們目前頗為集中解決一隊（當然他所指的是男足）的問題……這是（入主）頭六個月以來的全職工作。」記者再問他，女足發展計劃是否「有待確認」（TBC），拉傑夫僅回答：「正確」。

拉傑夫早前已因5月缺席女子足總盃決賽，而飽受批評，那是曼聯女足2018年正式再度成立以來，首個主要錦標。當日他選擇提早4小時到奧脫福，入場見證男足0：1不敵阿仙奴，也不前往支持女足捧盃。今次他在訪問中開口講到明未為女足作任何計劃，尤其言談間都以「一隊（first team）」為重，而「一隊」自動等如曼聯男足，可見他完全無視女足，再次惹怒球迷。

2018年曼聯女足重新成立已加盟的隊長施琳（Katie Zelem），亦已離開球會。（Getty Images）

紅魔訓練基地大裝修女足成犧牲品

拉傑夫不止言談間輕視曼聯女足，球會卡靈頓訓練基地大裝修，首當其衝的又是女足。事緣曼聯投資1000萬英鎊興建的女足及青年軍大樓去年落成啟用，不過2024/25球季由於卡靈頓內的男足室內設施大翻新，男子隊會獲得大樓優先使用權，女足將被迫遷入一座臨時大樓。

曼聯斥5000萬英鎊為男子一隊大樓換上「世界級足球設施」，工程料橫跨整個2024/25球季，女足部門再次成為犧牲品。女足和青年軍大樓讓出予男子一隊使用，女足遷入卡靈頓一座臨時大樓，引來部分職球員不滿，英國《衛報》引述一位接近曼聯女足大軍消息人士稱，這個決定加深曼聯愈來愈不重視女足的感覺。

曼聯女足剛贏得足總盃，獲得成立以來首項重要錦標，卻一再受球會忽視。（Getty Images）

格拉沙入主後曾解散女足

為什麼上文對曼聯女足成為犧牲品，前面添上「再次」？事關紅魔新老闆拉傑夫對女足的輕視，不禁令人想起美國商人格拉沙（Malcolm Glazer）2005年完成收購曼聯後，認定女足「並非核心業務」和「無法獲得營利」，2001年以曼聯官方夥伴（ official partnership ）形式成立的曼聯女足，正是在2005年解散。

直到2018年曼聯女足才重新成立，好不容易捱到今時今日，贏得足總盃這項成立以來首項重要錦標，卻再次遇上毫不重視女足的另一位新老闆。明顯地，球會內部對女足的輕視，一定程度上是主力相繼離隊的原因。

雷丁球會陷財困，女足率先被開刀。（Getty Images）

雷丁女足自降戊組 再迎發展分水嶺

英格蘭女足2022年捧起歐國盃之後，當地女足發展呈飛躍式進步，無論是投放的資金和資源，社會大眾和商業品牌對女足和相關球員的關注程度，各級女足賽事入場人數，以至球員的收入，均獲得相當幅度提升，可是至今仍欠缺長期可持續發展的基礎和架構——女足球會往往跟男足掛勾甚至掛單，壞處就是一旦球會內部有任何變動，慣常會率先拿女足來開刀，曾多年在頂級聯賽作戰的雷丁女足，就是近期最佳例子。

雷丁是英格蘭其中一支有相當歷史的女足球隊，2006年成立，2016年升上頂級聯賽WSL，此後連續多年是WSL中堅份子，2017/18球季獲得四名，之後兩季得第五，直到2023/24球季才降至女子英冠作賽。可是隨着球會近年陷入財困，女足在降班至英冠後改以「兼職模式」（part-time model）營運以節省開支。她們在英冠成功護級，依然難逃再次被犧牲的噩運。

艾思（中）也離隊後，東妮（右）是曼聯女足餘下的少數球星。（Getty Images）

盼獨立於男足免受「一男子因素」影響

雷丁男子隊僅在第三級別的英甲掙扎，女子隊就算降至英冠，對比下仍較男足高一級。為進一步節省開支，雷丁日前突然解散女子隊，並向英格蘭足總申請降班至第5級別，以最低成本由零開始。雷丁這樣做，當然源於球會本身陷入嚴重財困，同時也是因為女足資源完全來自球會，沒有一盤跟男足獨立的帳目與預算，事態去到一個關口，必定先求保住男足，女足便會成為犧牲品。這宗顯然是個別例子，不過就算是曼聯，也曾有過格拉沙入主後解散女足的事例，而拉傑夫對女足的輕視，或再次成為曼聯女足陷落的分水嶺。

女足與男足由踢法、風格、觀賞角度以至意識形態均截然不同，不少聲音均希望女足從男足中獨立過來，甚至成立新監管和管理機構，以脫離國際足協管轄。英格蘭率先踏出這一步，成立全新女足營運機構NewCo，並在2024/25球季開始負責營運女子英超及英冠兩級別女足聯賽，不再由英格蘭足總負責。這會是個好開始，然而個人認為，球會層面也應當如此，女足球會才可按照各自成長步伐和需要發展下去，不用再受球會內部問題以至班主喜惡那樣荒謬的「一男子因素」影響。

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