壘球加拿大盃直擊｜防空洞練波的烏克蘭女孩　出外參賽也是奢想

我在採訪加拿大盃壘球賽空檔期間，有過這樣的對話。

筆者：「你好呀，你們平時在哪裏練習壘球？」

對方回應：「我們在地底練習壘球。」

正常的問題，不尋常的回答。就從Hanna和Alina分享開始，我尋找了這支烏克蘭U19女子壘球隊的故事。

01體育記者潘思維 加拿大直擊



與烏克蘭隊第一次見面的草地。（潘思維攝）

沒有警報、沒有炮火，今天有着零星烏克蘭語的打氣聲。相比起其他隊伍，烏克蘭女子壘球隊的比賽氣氛較為平淡，即使最後反勝中華台北，也沒有特別激動，隊友之間彷彿有點隔膜。

這並非欠缺團隊精神使然，卻因為她們大都分隔在不同地方練習，畢竟團隊需要長時間相處才有火花，她們就是沒有時間相處。

烏克蘭球員之間，有種莫名的陌生。（潘思維攝）

「我們來到溫哥華才第一次全隊訓練，現在每天都一起團練。」球員們帶點興奮說。此前，她們分別在基輔、羅夫諾、基洛沃格勒分開訓練，即使身處同一個城市，都因為大家放學和下班時間不同，導致大多數時間只能單獨鍛煉體能和技巧，一年以來，她們就只得在溫哥華這五天團練，有些隊友早幾天才第一次見面。

除了因為時間問題，亦受戰火影響，室外練習基本上不可能，只能搬到室內——所謂室內就是防空洞。教練 Kysil說：「我們將戰前的物資和隨後各地捐給我們的物資，在防空洞內裝修成訓練基地，不過我們現在經常停電，訓練時間也開始不穩定了。」Kysil向我展示訓練設施的圖片，地面鋪有假草的地毯，相片中有人正在做揮棒練習，也有人正在守備訓練，設備擺放異常整齊，感覺有點像方便大家逃生。我問他可否刊登這些圖片，Kysil頓時凝重：「對不起，我很想分享我們的事情給世界各地，但相片真的不可以。」

烏克蘭隊教練Kysil :「希望明年可以再來溫哥華比賽，我們很享受短暫的和平。」（潘思維攝）

談及遠道來到加拿大比賽，Kysil又變得興奮：「能夠在平靜的地方打壘球，就像神突然給我們的禮物」。在戰火中的烏克蘭，曾於2022年舉辦全國大賽，但比賽期間不斷受到警報影響而暫停，球員再走到防空洞避難，直到安全再復賽；當次比賽亦是烏克蘭的各梯隊選拔，據Kysil說：「2022年後，烏克蘭國內再沒有壘球比賽了，所以當時選拔的人就會在三個訓練基地練習，再由訓練基地教練選人到加拿大比賽。」

反勝中華台北隊反，一班烏克蘭女孩眾在一起慶祝，對她們來說很難得。（潘思維攝）

「你是記者嗎？你會在那裡報導？」突然有有位白髮老人問道。他是Keith，是今次負責烏克蘭隊日常生活的義工，但這個義工所做的已經超出義工範圍，除了安排在加拿大練習和比賽行程外，他還自費帶整隊小女孩到訪溫哥華不同景點，還在自己家中舉辦燒烤晚會，讓她們享受和平沒戰爭的時光。

Keith除了帶她們玩耍，他亦與加拿大盃賽討明年的經費問題。事實上，今年烏克蘭隊能夠來加拿大，一部分原因是他，去年他得知烏克蘭隊未籌足旅費，他立即捐了一筆現金，令她們有資源出賽，暫時遠離戰火，但明年的旅費目前只有10人願意捐款，只籌到850加幣，與目標的5萬加幣仍有距離。

Keith一家人盡心盡力，只是想每一個人都可以快樂成長。（觀眾提供）

Keith很擔心今年會是她們最後一年，因為現時加拿大通漲問題，市民生活比早兩年困難不少，他明白再靠個人捐款很困難，他正與不同企業商討，他亦很擔心當中幾個成員，即使籌到旅費都因為年紀問題不能再參與U19比賽，無緣再加拿大再聚。

滿頭白髮的Keith，出錢出力不怕勞苦幫助這班烏克蘭女孩，可能在見利的中國和香港社會，不明白為何一個小市民，會用盡心力去幫助一班毫不相識的人。其實Keith很簡單：「我有四個孫，他們在簡單幸福的環境成長，我會盡自己最大努力，做到每一個小孩和我的孫一樣，在和平的環境生活。」

外表快樂的女孩，背後每天都擔心着自己國家和家人的安全。（潘思維攝）

由於要趕及大會巴士，整個訪問只有十分鐘，烏克蘭隊就匆匆離開。一個人要訪問教練和隊員，基本上不大可能，幸得在場熱心市民幫助，他們幫助我邊走邊問預設好的問題，訪問才得以完成。Keith一家也很有耐性，讓我透過電話採訪，最後Keith說：「不要看她們外表很堅強，因為當地停電情況嚴重，所以她們每晚都因為聯絡不到家人而哭泣，她們只能透過加拿大新聞了解情況，她們回去時，家人已經有機會離去，這種殘酷真的接受不了。」