巴黎奧運．趙顯臻｜連刷牙都爭分奪秒　日練三課是香港賽艇的寫照

早上5時35分，天空乍現一片魚肚白。

趙顯臻的手機鬧鐘響起。

睜眼第一件事：戴手錶。

一星期六天、每日三課訓練，趙顯臻的每一天，幾乎都是風風火火，難怪問他如何形容賽艇運動員的生活，他打趣說：「好趕。」

巴黎奧運男子單人雙槳艇初賽 7月27日15:00開賽



巴黎奧運2024｜香港賽艇代表趙顯臻。（黃寶瑩攝）

趙顯臻的行程是這樣的：

05:35，睜眼、戴手錶，換衣服、刷牙、洗面、收拾行裝。

05:50，下樓，從體育學院宿舍步行到沙田賽艇中心。

06:00，熱身，20分鐘後準時下水。

08:00，第一節完，趕緊吃早餐。

09:00，第二節訓練開始。

11:45，午餐，然後午休。

15:30，是日第三節訓練。

18:00，物理治療。

直到晚餐後，趙顯臻才可稍微放鬆。

所以他說，早上能多閉眼一秒，就絕不提早起床。「真的不能更早了，能多睡一分鐘是一分鐘。」趙顯臻笑說。為了不遲到影響訓練，他睜眼第一件事，就是秒速戴手錶。

趙顯臻橫舉起手，將手錶放在眼前，示範刷牙日常。斗大的數字跳動，15分鐘的梳洗時間，一秒也不能耽擱，「睇住錶，爭分奪秒」。

趕起身、趕練習、趕食飯、趕治療、趕休息；一天三課，一星期六天，是趙顯臻過去九年的日常。

巴黎奧運2024｜趕起身、趕練習、趕食飯、趕治療、趕休息；一天三課，一星期六天，是趙顯臻過去九年的日常。（黃寶瑩攝）

巴黎奧運2024｜「若我去到東京奧運，很可能就已退役？去不了，卻讓我對奧運有更多渴望。」（黃寶瑩攝）

小學四年級首先接觸滑浪風帆，中一才接觸室內賽艇，趙顯臻多年來在香港學界名列前三，體育老師引薦他參加體院的TID計劃（運動選材及發展計劃），終於與賽艇結緣，2015年成為全職運動員。翌年，他夥拍鄧超萌出戰里約奧運男子輕量級雙人雙槳艇，以總排名第19完賽。

後來專注發展單人雙槳艇的趙顯臻，卻失落東京奧運資格。「若我當年去到東京（奧運），很可能就已經退役？去不了，卻讓我對奧運有更多的渴望。」失意，沒有影響他的信念，他還是日復日地追逐時間、日復日重複行程，「我知道我未到盡頭」，每一槳，都是他的100%。

去年杭州亞運，趙顯臻於單人雙槳艇公開組勇奪銅牌，再於今年4月的巴黎奧運亞洲及大洋洲區資格賽取得入場券，後來的世界盃分站金牌，更點亮了這名賽艇港將人生。

賽艇｜趙顯臻世界盃奪金創香港歷史 巴黎奧運前注下強心針

趙顯臻於杭州亞運奪得銅牌。（資料圖片；林靄怡攝）

「堅持是什麼？可能很難三言兩語表達。我想早已刻在我身體中。」趙顯臻堅信，刻苦的日程是進步的過程，終有一天甘之如飴。「我相信，賽艇，是一分耕耘一分收穫的運動，再難我都會死頂下去，去到一次，一定能去到第二次的。」

賽艇是背對終點的運動。哪怕看不到終點，只要每一秒都在堅持，划呀划，到了某一天，原來已到終點了。

相隔八年，繼里約奧運後，趙顯臻再次踏上奧運舞台。

巴黎奧運．賽艇︱趙顯臻挑戰公開組 身型雖小：有夢想就會堅持