杭州亞運直擊︱賽艇趙顯臻摘銅仍婉惜　自覺辜負家人：已經搏了命

「唔滿意」， 趙顯臻說得簡單直接。

這位香港運動員剛在杭州亞運贏得男子單人雙槳銅牌，卻仍感可惜，他破斧沉舟地訓練兩年，基本上沒時間跟家人相處；無法奪金，自覺辜負了對方。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



趙顯臻賽前目標是金牌，奈何對手分別是中國第一的張亮，與及日本第一的荒川龍太；兩人同是公開組選手，而趙顯臻上屆仍參加輕量級。

【杭州直擊】比起上屆的銀牌，趙顯臻（右）在頒獎台站低了一級。（林靄怡攝）

他今次越級挑戰，最終僅慢荒川龍太約0.7秒，7分0.55秒的時間亦已創造個人最佳，「對表現滿意，對成績不滿意。是發揮最後好的一場，無憾。」

比起上屆的銀牌，趙顯臻在頒獎台站低了一級，但備戰的辛酸並不足以從結果中反映。「準備兩年，我真的......」他流下男兒淚，用手擦拭後道：「真的為這塊牌搏了命，疫情間遊走國內集訓，如同臥薪嚐膽、破斧沉舟，才等到『2022+1』（年）的亞運，所以贏不到金牌，有點可惜......」

【杭州直擊】趙顯臻賽後流下男兒淚。（林靄怡攝）

更令他感嘆的，是在頒獎儀式上，看見遠在觀眾席上的母親跟妹妹，「訓練經常離鄉別井，大約今年四分之三時間也不在港，跟家人疏遠了。好多謝她們支持，真的是無條件的愛，但我覺得銅牌有點辜負了她們。唉......」他再嘆了一口氣。

【杭州直擊】趙顯臻的母親跟妹妹都在觀眾席上支持他。（林靄怡攝）

單人艇項目的運動員比賽期間，靠的就只有自己，記者問趙顯臻會否感到孤單，他說就算會也沒辦法。

【杭州直擊】趙顯臻表示就算孤單也沒辦法。（林靄怡攝）

「最好的兩位已經在雙人艇拿了金牌（昨日於男子雙人單槳無舵手奪金的林新棟、王瑋駿），隊內很難找一位好拍檔跟我合作雙人艇。」

男子單人雙槳艇極具挑戰性，以今屆亞運為例，就有共15名運動員參加，趙顯臻透露數目是各項之冠，「我單人的成績比雙人好許多，隊伍已定下我的位置，這個使命就由阿臻來頂住！」明年4月的奧運資格賽，他仍會繼續「玩命」。

【杭州直擊】趙顯臻明年奧運資格賽的使命由他來「頂住」。（林靄怡攝）

港隊同日亦於女子雙人單槳艇由梁瓊允/張海琳添銀，雖然賽事只得三個國家或地區參加，但第三名不設銅牌，令兩人壓力反而增加。張海琳道：「大家都會說：『實有牌啦』，但我們不想為（拿）牌而（拿）牌，而是想做到應得的成績。」

【杭州直擊】梁瓊允/張海琳於女子雙人單槳艇為港隊添銀。（林靄怡攝）

上屆亞運同一項目，分別由中國與韓國取得金、銀牌，港隊今次戰勝韓國奪銀，表現已對得住名次。她倆同參加女子四人單槳無舵手項目，每日與隊友都在選手村房間內預想各種情節，做好準備，今終於拿下獎牌，如釋重負。

張海琳說：「本身以為衝線好開心，誰知很攰，什麼也想不到，只是完了，終於完了，有覺好睡。」她感謝隊友梁瓊允，「她好叻，有她帶好節奏，我全靠佢，跟着她去動，發生任何情況，也是由她作出反應。」