張家朗奧運奪金牌｜教練Greg盛讚愛徒　「作為香港人感到驕傲」

張家朗在巴黎歷史性奧運衛冕，對來自法國的教練Gregory Koenig更具意義，他直言「作為香港人感到驕傲」，並道出張家朗的強大之處，是他擁有強勁的意志。



張家朗奪金：張家朗與教練Greg相擁。（路透社）

張家朗連續兩屆奧運封王，港隊的法籍教練Gregory Koenig搖身一變成兩金教練，他在賽後先感謝大家，尤其是一眾在香港緊貼直播的港人，「我為張家朗感自豪，同時為作為香港人感到驕傲。」

張家朗末段遇上爭議判決，在場邊的Greg當然肉緊，但他對家朗非常有信心，「老實說，我知道他（張家朗）可以做到，我對他充滿信心，我一直都十分正面，我叫他不要後退，向前打，我知道他可以做到的。」

張家朗奪金：兩次奪金，有Greg一直同行。（袁志浩攝）

Greg笑言與3年的東京奧運感覺相似，「我再度是世界上最開心的教練」。

Greg表示每次贏得奧運金牌都是驚喜，再指若張家朗發揮自己的水平，他有能力擊敗所有劍手，而家朗的心理質素正是封王關鍵。

張家朗巴黎奧運金牌得主。（路透社）

「3年前在東京，他（張家朗）是個無畏無懼的男孩；3年後的今日，他已經是個男人，他可以控制情緒，永不放棄，在困難的處境下衛冕，他的心理質素十分瘋狂。」

Greg笑言女兒亦想現場支持，可惜沒有門票，只好在場館附近，並指女兒都有為張家朗落淚。