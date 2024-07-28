江旻憓奧運奪金｜香港史上第三金　與張家朗東奧封王的四個巧合

張家朗在東京奧運封王的振奮一幕，相隔3年在巴黎奧運再度上演，江旻憓在女子重劍個人賽奪金，為港隊奪得今屆首面獎牌，亦是香港史上第三面奧運金牌。



江旻憓稱霸巴黎奧運女子重劍。（袁志浩攝）

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巴黎奧運．直擊｜江旻憓逆轉主場劍手奪金 劍擊隊連續兩屆贏冠軍

江旻憓與主場劍手瑪露比頓爭金牌，戰至「決一劍」獲勝，繼1996年阿特蘭大奧運的李麗珊﹑2020年東京奧運的張家朗後，江旻憓成為香港史上第三位奧運金牌得主。

江旻憓踏上最高一級，在巴黎大皇宮現場的觀眾揮動區旗，Vivian在台上展示「微笑劍后」的本色，一邊拍手，笑容燦爛地向在場觀眾揮手示意。戴上金牌後，江旻憓與其餘兩名獎牌得主擁抱。Vivian手持金牌，放在臉旁拍照，然後三人一同合照留念再自拍，離開頒獎台前再向在場的觀眾示意。

江旻憓在頒獎台與其他獎牌得主擁抱。（袁志浩攝）

2021年，張家朗在東京幕張體育館過關斬將，勇奪男子花劍個人賽冠軍，相隔25年再奪得冠軍。

相隔3年，再有香港運動員在五環舞台登頂，劍擊再度誕生港隊當屆首面獎牌，又是金牌。無獨有偶的是，張家朗在8強曾落後9：14，一口氣連取6分，以15：14大逆轉晉級。江旻憓在決賽曾經落後1：7，其後展開大反擊，逐分逐分收復失地，由落後6分，力追至10：10平手，戰畢3局打成12：12平手，結果「決一劍」奠勝，登上奧運頒獎台的最高一級。