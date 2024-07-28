江旻憓奧運奪金｜香港史上第三金 與張家朗東奧封王的四個巧合
撰文：趙子晉
出版：更新：
張家朗在東京奧運封王的振奮一幕，相隔3年在巴黎奧運再度上演，江旻憓在女子重劍個人賽奪金，為港隊奪得今屆首面獎牌，亦是香港史上第三面奧運金牌。
巴黎奧運．直擊｜江旻憓逆轉主場劍手奪金 劍擊隊連續兩屆贏冠軍
江旻憓與主場劍手瑪露比頓爭金牌，戰至「決一劍」獲勝，繼1996年阿特蘭大奧運的李麗珊﹑2020年東京奧運的張家朗後，江旻憓成為香港史上第三位奧運金牌得主。
江旻憓踏上最高一級，在巴黎大皇宮現場的觀眾揮動區旗，Vivian在台上展示「微笑劍后」的本色，一邊拍手，笑容燦爛地向在場觀眾揮手示意。戴上金牌後，江旻憓與其餘兩名獎牌得主擁抱。Vivian手持金牌，放在臉旁拍照，然後三人一同合照留念再自拍，離開頒獎台前再向在場的觀眾示意。
2021年，張家朗在東京幕張體育館過關斬將，勇奪男子花劍個人賽冠軍，相隔25年再奪得冠軍。
相隔3年，再有香港運動員在五環舞台登頂，劍擊再度誕生港隊當屆首面獎牌，又是金牌。無獨有偶的是，張家朗在8強曾落後9：14，一口氣連取6分，以15：14大逆轉晉級。江旻憓在決賽曾經落後1：7，其後展開大反擊，逐分逐分收復失地，由落後6分，力追至10：10平手，戰畢3局打成12：12平手，結果「決一劍」奠勝，登上奧運頒獎台的最高一級。
江旻憓奧運奪金｜不甘輸得「肉酸」 賽後親揭決賽初段落後原因江旻憓奧運奪金｜李家超祝賀：令人振奮 證明香港運動員實力非凡江旻憓奧運奪金｜打出永不放棄的香港精神 「我終於無輸啦」江旻憓奧運奪金｜香港劍擊隊締歷史 史上首個項目連續兩屆有金牌巴黎奧運．劍擊｜江旻憓爭牌形勢簡述 與4強對手各有淵源江旻憓巴黎奧運入決賽 周日須上班粉絲打氣：唔瞓都要睇佢冠軍賽江旻憓巴黎奧運殺入重劍4強 首戰香港市民商場越洋打氣：冇得頂江旻憓奧運奪金｜回顧江旻憓五大金句 微笑背後的強大正能量