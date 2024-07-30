張家朗奧運再奪金牌｜半個主場法國出戰　鍾愛台式食品解思鄉之苦

法國這個地方，與張家朗甚有淵源，他的教練Gregory Koenig是法國人，近年經常在法國集訓，巴黎站世界盃又曾奪一金一銅。張家朗如今在花都再增添一項成就，毫無疑問，法國在他心中的位置更加獨一無二。



法國教練Greg來港後，張家朗戰績明顯提升不少。（FIE圖片）

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「因為Greg，我才有機會打奧運，這個地方是他的家，今屆奧運別具意義。」

自法國教練Greg 2018年來港執教，猶如引領張家朗進入另一個世界，戰績直線上升，曾經奧運奪金﹑世界錦標賽登上頒獎台﹑世界盃及大獎賽分站封王，至今各大賽事奪得5金5銀3銅，奠定世界級劍手的地位。

「Greg改變我好多好多。他給予我們適當的自由度，他令我明白我要了解自己，我是一個怎樣的運動員、一個怎樣的人，我需要什麼、我想要什麼、如何適當時候做適當的事。」

劍道上與對手鬥智鬥力，考技術﹑考實力，同時亦考驗心態。張家朗多年的訓練已經累積一定的實力，Greg的教誨令他在場上發揮自己實力，以平常心作賽。

張家朗一年有不少時間在法國。（張家朗Instagram截圖）

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早年疫情期間，Greg領香港花劍隊在法國集訓，但他對花都也非十分熟悉，最了解的是在巴黎市郊的法國國家隊訓練基地INSEP﹑每年花劍世界盃舉行的場館，以及巴黎第二區的一家台灣餐廳。

長留歐洲訓練，久不久掛念亞洲的味道，巴黎難以找到港式食品，唯一找來相近的台灣食品，偶爾一客鹽酥雞和珍珠奶茶，滿足異鄉人的味蕾與心靈需要。

因為Greg﹑因為訓練，法國慢慢成為張家朗的「半個主場」，近年的巴黎站世界盃更有不錯的成績。

2022年巴黎站世界盃，張家朗8強遇上主場的拿霍特（Enzo Lefort），一口氣連取8分反勝晉級，及後連挫兩名意大利劍手封王，贏得生涯首個世界盃分站冠軍。2023年巴黎站，雖然張家朗無緣衛冕，但再度擊敗拿霍特打入四強，最終摘銅而回，連續兩年登上頒獎台。

2024年巴黎奧運，張家朗在巴黎大皇宮的8強戰又一次鬥拿霍特，一度落後12：14之際，結果以15：14逆轉，及後再挫飯村一輝闖決賽，坐銀望金，無論獎牌如何，法國都已經是張家朗的福地。

巴黎奧運：張家朗。（袁志浩攝）

張家朗挫飯村一輝躋身決賽。（袁志浩攝）