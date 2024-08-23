羽毛球．日本站｜鄧俊文謝影雪決勝局強勢　反勝大馬組合晉4強

世界羽聯巡迴賽的日本羽毛球公開賽，香港混雙組合鄧俊文／謝影雪周五（23日）在8強對馬來西亞的陳健銘／賴沛君，



鄧俊文／謝影雪對陳健銘／賴沛君，首局在初段保持一、兩分領先，遭對手連番追平，18:21先輸一局；次局「鄧謝配」一度將優勢拉開到19:14，卻遭對手連環搶分，追平到20:20需「刁時」，最終打到25:23由港隊贏回一局，扳平局數。

鄧俊文/謝影雪在奧運後首站國際賽即有佳績。（路透社）

到決勝局，初段雙方仍打得相當接近，但到4:4後鄧俊文／謝影雪連取7分直接將比賽帶到技術暫停，換邊後鄧謝配繼續強勢，進一步將分差擴至10分的17:7，最終鎖定21:9勝局，打足1小時7分鐘下，以局數2:1反勝對手，打入4強。

鄧俊文／謝影雪周六（23日）會在4強對另一場8強的勝方，即日本的渡邊勇大／東野有紗或中華台北的楊博軒／胡綾芳。