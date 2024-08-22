羽毛球日本賽｜鄧謝反勝印尼組合闖8強　楊楊女雙負韓國頭號種子

日本羽毛球公開賽16強，香港混雙的鄧俊文／謝影雪與印尼組合爭晉級，「鄧謝配」落後一局下連取兩局，反勝晉級；女雙的楊雅婷／楊霈霖則不敵韓國的頭號種子止步。



鄧謝配打入日本賽的8強。（資料圖片／路透社）

羽毛球日本賽｜港隊單打三將告負 李卓耀惡鬥奈良岡功大三局飲恨

港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪首圈擊敗中華台北組合後，次圈與印尼組合Rehan Naufal Kusharjanto／Lisa Ayu Kusumawati交手。「鄧謝配」首局未佔任何甜頭，全局未曾取得領先，以17：21先輸一局。這對港隊組合次局發力，接近由頭帶到尾，以21：10扳回一城，氣勢回到鄧謝配的一方，決勝局技術暫停時已拉開11：4，結果以21：12反勝晉級。

港隊女雙的楊雅婷／楊霈霖則16強止步。（資料圖片／路透社）

港隊女雙的楊雅婷／楊霈霖則硬撼世界排名第二﹑韓國頭號種子組合白荷娜／李紹希，結果港隊組合以11：21﹑9：21直落兩局告負，16強止步。