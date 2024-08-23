兩韓乒乓混雙世紀合照　朝鮮組合回國或有手尾跟｜巴黎奧運

透過運動促進友誼是奧林匹克精神之一，今屆巴黎奧運的乒乓混雙頒獎台卻促成兩韓運動員的「世紀合照」。由韓國球員林鐘勳手持電話自拍，朝鮮球手李正植與金琴英同樣在鏡頭中，韓國媒體《Daily NK》透露這兩名朝鮮回國後有機會受處罰，因為他們露出笑容。



朝鮮乒乓混雙組合李正植／金琴英摘下銀牌。（Getty Images）

運動員在頒獎台自拍是今屆巴黎奧運的指定動作，同時製造不少「名場面」，當然少不了兩韓乒乓球手在混雙頒獎台的「世紀合照」，當時由「壓線」獲得獎牌免除兵役的林鐘勳手持電話，中國的孫穎莎﹑王楚欽與韓國的申裕斌同樣露出燦爛笑容，摘銀的朝鮮組合亦難得同框，當中金琴英面露微笑，李正植則未有表情。

精通朝鮮消息的韓國媒體《Daily NK》透露，朝鮮的奧運代表團戰畢巴黎奧運後回國，隨即在平壤進行「思想總結」，畢竟運動員接觸外國文化一段時間。除了總結今屆奧運的成績外，更檢視有沒有運動員違規接觸外國運動員，一旦發現違規有機會被處罰。

《Daily NK》引述消息人士指，有關這張乒乓混雙「世紀合照」的報告已提交至朝鮮勞動黨中央，報告中指兩名朝鮮運動員與韓國選手交流，更在合照時「嬉笑」，金琴英拍照時露出笑容，而李正植離開頒獎台後看着其他國家的運動員微笑一段長時間。該韓媒指李正植與金琴英的行為有機會受罰，但至今未知道朝鮮當局如何反應。

巴黎奧運乒乓混雙這張合照卻為朝鮮組合帶來麻煩。（Getty Images）

兩韓選手今屆巴黎奧運不乏機會分享頒獎台，正如女子54公斤級別拳擊，朝鮮拳手方哲美與韓國的林愛智一同摘下銅牌，方哲美在頒獎台上毫無笑容，尤其當林愛智手持電話自拍，她依然保持面無表情。