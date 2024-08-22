澳洲金牌得主的掙扎　帆船代表衛冕仍難覓贊助商｜巴黎奧運餘溫

巴黎奧運結束近兩星期，一眾獲獎的健兒回國時獲得英雄式的歡迎，但風光背後卻是無數的現實掙扎。

為澳洲在男子激光級帆船成功衛冕的禾恩（Matt Wearn），曾經為了出戰奧運而教人如何使用船隻維生，縱然在巴黎奧運獲得佳績，對他尋找贊助商未有幫助，會否參加4年後的洛杉磯奧運仍然是未知數。

同獲金牌的澳洲撐竿跳選手妮娜堅尼地（Nina Kennedy）則趕緊重返賽場，以獎金維持生計，坦言與普通上班族朝九晚五的工作無異。



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世界各地就奧運健兒的獎金都不一樣，根據「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」派發的獎金，香港運動員奪金可獲高達600萬港元。不過，澳洲運動員卻同人不同命，澳洲的金牌獎金為2萬澳元（約10.4萬港元），這個金額比起港將躋身8強可獲的37.5萬港元，仍要少2倍多。

此外，澳洲方面只計最佳成績，即使獲得一金兩銀，也只可領取金牌的2萬獎金，而非累計。這筆獎金亦非即時派發，這些獎牌得主需要繼續留在該項目一年，才可領取這筆獎金，澳洲奧委會方面強調，這些金錢他們不當作是「獎金」，他們不希望運動員為錢而戰。

妮娜堅尼地首度贏得奧運女子撐竿跳金牌。（路透社）

在女子撐竿跳贏得首金的妮娜堅尼地，當她戰畢巴黎奧運後，隨即馬不停蹄轉戰一連五站的鑽石田徑聯賽，將在9月中返回澳洲休息。這名27歲的澳洲代表匆匆返回田徑場，她坦言即使想休息也要出戰。

「若然可以的話，我當然想休息，任性地說我的賽季已完結，但比賽就是我們的賺錢方法，我們需要以獎金維生﹑養家，我們參加比賽就像普通打工仔朝九晚五上班一樣。」

對於金牌獎金是否過少，堅尼地直言難以判斷，因為澳洲政府過往對運動員有不少資助，如今這面金牌當作是對國家的回報。

妮娜堅尼地表示，參加比賽賺取獎金是運動員的維生之道。（Getty Images）

澳洲帆船代表成功衛冕 從鎂光燈回歸現實

28歲的澳洲帆船代表禾恩在東京奧運首度奪金，3年後以衛冕身份出戰巴黎奧運，禾恩在獎牌戰前領先14分，坐銀望金，結果這名澳洲帆手再贏一仗，順利衛冕男子激光級帆船的金牌。

這面金牌除了令禾恩成為閉幕禮的持旗手，與飛魚麥姬昂（Kaylee McKeown）領澳洲進場，同時讓他活在鎂光燈之下，成為一眾傳媒追訪的對象，可惜當巴黎奧運閉幕後，一切化成夢幻泡影。

禾恩在馬賽成功衛冕。（Getty Images）

「巴黎奧運期間，我們成為了焦點人物，我更有幸成為（閉幕禮）持旗手，外界對我有多一點的認識，但在奧運結束的一﹑兩星期後，我的生活回復正常。」

禾恩為澳洲贏得今屆17面金牌的其中一面，「當奧運結束後，我就是珀斯的一個帆手，並沒有因此而更容易找到贊助商，就如以往一樣，老實說，這是令人有點遺憾。」禾恩強調，澳洲政府的獎金已是不錯，但對比其他國家或地區，確實是不及別人。

奧運熱潮過後，禾恩直言生活回歸現實，他依然要為生計而努力。（Getty Images）

禾恩需要四出征戰，沒有太多的贊助下只好自掏腰包，他為了生計曾在奧運前一年，在澳洲東岸及歐洲指導船主如何使用遊艇，以賺取金錢繼續運動員生涯，他坦言難以平衡生計與運動，因為無論如何也會花掉部分的時間在工作上，而會否在4年後於洛杉磯奧運爭取衛冕也是未知數。