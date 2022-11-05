花式溜冰｜羽生結弦首次職業匯演　自編自舞新曲目傾訴完結的夢

兩屆冬奧金牌得主羽生結弦，轉為職業選手後預告自編自演冰上匯演，在比賽之外追尋花式溜冰之道。

首場公演昨（4日）上演，「冰王子」在近八千名觀眾面前，一人獨舞90分鐘，近乎毫無停頓。除了運動員時代採用的名曲，羽生今回加入一首新曲，向觀眾訴說逐夢歷程。



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貴為日本最受歡迎運動員之一，羽生轉為職業選手送上屬於自己的公演。第一次公演《序章》（プロローク/Prologue），節目編排到演出，由他一手包辦，昨天於橫濱上演，共有7900名觀眾，全場爆滿。

冰王子第二生涯序章揭幕。（Getty Images）

一人冰上匯演極為罕見，節目編排則更特別。觀眾正待開場，場內突然廣播「現在開始6分鐘練習時間」，把正式比賽的做法用到冰上匯演。羽生完成練習後正式開場，從平昌冬奧自由滑使用的「SEIMEI」，到最後「Encore」表演的「巴黎散步道」（Parisienne Walkways），90分鐘內表演8首樂章，幾乎沒有休息，而且不乏連續跳躍動作，難度不下於正式比賽。

羽生自編自舞，迷倒近八千觀眾。（Getty Images）

羽生的冰上轉體、跳躍和旋轉，配合燈光投影，從相片看來多姿多彩。此外，現場播出集合羽生的成長記錄，3次奧運經歷、311大地震等畫面盡收片中。

羽生的輕快舞姿。（Getty Images）

表演節目中有一首新編排的節目，使用曲目《終會完結的夢》（いつか終わる夢）出自電玩大作《Final Fantasy 10》（FF10），初次與著名女子組合Perfume的御用編舞家MIKIKO合作。羽生介紹自己十分喜愛《FF10》，思考如何演出這曲目時，想起自己的夢想，遂透過節目表達自己的心境。

「春來了」的經典舞衣，依然醉人。（Getty Images）

「起初是冬奧衛冕，之後是四周半跳」，羽生說，「在稱為『業餘』的競技層面上，我未能達到，某程度上未能成為公認首名成功跳出四周半跳（quad Axel/4A/阿克塞爾四周半跳）的選手」。他形容這個終要完結的夢，因有着大家的期待，心裏出現矛盾，於是透過舞蹈來抒發，「我盼望繼續下去，可能已經疲累，不想繼續。當大家支持愈熱烈，我愈來愈漠視自己的感受，終於不能了。不想再聽下去，卻又希望報答大家的期待。」

懷着感謝親吻冰面。（Getty Images）

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整個演出如同總結羽生作為運動員的經歷，並正式展開新一階段。羽生在賽後表示7月宣布轉為職業選手，時間緊迫，多得各方支援才能達成自己的願望，希望以這場匯演答謝，「序章代表由此開始，心懷意志向新目標和夢想，一步步邁進」。羽生更強調透過編排自己的匯演，盡所能突破花式溜冰的界限。

羽生藉着一曲「終會完結的夢」，表達冬奧和4A的追夢經過。（Getty Images）

羽生在北京冬奧自由滑挑戰4A，着地時跌倒。裁判評定動作完成但回轉不足，仍然國際溜冰聯盟（ISU）認證為首次在正式比賽中跳出4A的運動員。羽生於7月宣布退出比賽，轉為職業選手。而美國天才馬利寧（Ilia Malinin）已於本年9月在美國國際經典賽跳出完整「4A」。