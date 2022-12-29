花式溜冰｜華麗娃禁藥風波後再成熱話　扮Wednesday神還原殭屍舞

撰文：葉詩敏
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俄羅斯花式溜冰「天才少女」華麗娃（Kamila Valieva）年初在北京冬奧捲入禁藥風波，近月亦因俄烏戰爭而無法參加國際賽事，仍無阻華麗娃在賽場上繼續技驚四座。
日前她在俄羅斯花式溜冰錦標賽亮相，扮演Netflix人氣劇集《星期三》（Wednesday）主角Wednesday Addams，重演劇中經典「殭屍舞」引起話題。

華麗娃以「Wednesday」的歌德風造型登場。（Twitter圖片）

16歲花式溜冰「天才少女」華麗娃日前出戰俄羅斯花式溜冰錦標賽，在女子個人項目短節目（Short Program）獲得76.61分，在自由滑（Free Skate）雖然取得該項目最高的170.71分，惟最終以247.32分屈居銀牌。

俄羅斯女子溜冰新血無數，今次冠軍由15歲的Sofia Akateva奪得，她在兩個個人項目分別獲得85.59分和164.15分、總成績249.74分奪金。

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Netflix人氣劇集《星期三》（Wednesday）主角Wednesday Addams。（網上圖片）

雖然失落金牌，但華麗娃仍憑模仿人氣劇主角「Wednesday」成為焦點。華麗娃先在冰場邊防護欄後半躺掩藏，再在欄邊露出手輕彈手指並扮斷了的小手爬行。其後她才在欄後站起，以一身歌德風造型跨入冰場跳舞。

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華麗娃連步入冰場前的登場方式都花盡心思。（影片截圖）
華麗娃以「Wednesday」造型登場。（影片截圖）

該劇的經典一幕，是女主角Wednesday（Jenna Ortega飾演）在第4集於舞會上跳「殭屍舞」，更引來Lady Gaga等名人爭相拍片模仿。

以劉海、孖辮「Wednesday」造型登場的華麗娃，正是在冰上重現劇中主角在學校舞會中所跳的詭異殭屍舞，她擺出「厭世臉」唯妙唯肖且生動的模仿，再加上充滿魔性的音樂和溜冰舞蹈，有別以往仙氣十足的優雅姿態，讓現場觀眾驚喜不已，報以熱烈的掌聲。

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年僅16歲的華麗娃，在年初的北京冬奧為俄羅斯奧委會奪得花式溜冰團體賽金牌，但在頒獎禮舉行前因去年12月藥檢呈陽性，被俄國反禁藥組織（RUSADA）停賽。華麗娃翌日上訴又獲撤銷停賽令，惹來國際奧委會（IOC）直接向國際體育仲裁法庭（CAS）申訴。CAS最後裁定華麗娃可以繼續在冬奧參賽，但不代表她已排除涉用禁藥。華麗娃雖在短節目首名晉級，但自由滑多次失手跌倒，總成績僅得第4。

RUSADA在冬奧後繼續調查事件，公聽會與結果一概不公開，更強調做法合乎國際標準。未料最終事件演變成有調查卻「沒結果」。

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女主角Wednesday（Jenna Ortega飾演）在第4集的一幕「魔性舞蹈」場面，引來Lady Gaga等名人爭相拍片模仿。（影片截圖）

【華麗娃扮演Wednesday跳殭屍舞】：

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