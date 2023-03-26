花式溜冰世錦賽︱宇野昌磨主場連霸　新冰王子車俊煥為韓國創歷史

日本「冰王子」羽生結弦退役、3屆世界冠軍陳巍（Nathan Chen）無限期休戰之下，今屆花式溜冰世界錦標賽再成日本選手宇野昌磨的天下。

他與坂本花織主場出戰，分別在男女子個人賽連霸，鋒頭卻不遠及首次為韓國男選手踏上頒獎台的「新冰王子」車俊煥。



車俊煥愈大愈帥。（路透社）

擁有一雙迷人大眼睛，配上鄰家男孩的可愛面容，21歲的車俊煥早在去年北京冬奧備受注目。他小時候已一臉可愛，成為廣告商寵兒，2007年一個朱古力批廣告，令他紅遍韓國，連續接拍多個廣告。之後索性入行成為童星，曾演出《MBC Best劇場》、韓劇《一枝梅歸來》等。



7歲開始學習溜冰，他昔日曾在綜藝節目分享，小時候為擴闊戲路，學習過芭蕾舞、小提琴、跆拳道和鋼琴等，學溜冰也是出於同一原因，卻在不知不覺間愈練愈好，甚至改變人生跑道成為運動員。他的溜冰實力不下顏值，2022冬奧得第四名，今屆世錦賽短節目（Short Program）以99.64分第三名成績入決賽，自由滑（Free Skate）穩定表現帶來196.39分，總分 296.03，以5.11分差距得亞軍，3個分數同時創下個人新高，為韓國男子選手帶來歷來首面世錦賽獎牌。

一個朱古力批廣告，令車俊煥紅遍韓國。（網上圖片）

難度不及對手 勝在動作穩健

男子溜冰自由滑賽事向來都是高難度動作殘酷戰場，美國「難度王」馬利寧一套動作包含6個4周跳，宇野昌磨也有5個。高難度跳躍動作是突然長高至1.8米的車俊煥的弱點，自由滑只包含2個4周跳。

不過馬利寧6個4周跳之中，只有3個動作穩穩做到，18歲的他首次獲得世錦賽獎牌得第三名；宇野昌磨順利封王連霸之餘，自由滑演出亦不甚完美，反而車俊煥的平穩表現無可挑剔，讓他由第三升上第二位。

站在兩屆世界冠軍宇野昌磨（中）和「新難度王」馬利寧（中）之間，車俊煥（左）依然耀眼。（路透社）

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「我沒有多想結果，只求盡力享受溜冰和訓練成果。我的想法是，就算有失誤，已為觀眾和評判傾盡全力演出。」車俊煥謙稱，「我的難度不及馬利寧或宇野昌磨，但能夠與他們競賽，我已心存感激。」

對25歲的宇野昌磨而言，今次冠軍同樣得來不易，過去兩星期他受傷患困擾，無法維持狀態，「今天的自由滑跟完美相極遠，但已是我此刻能做的一切，我已盡全力，每一跳都很珍貴。過去兩星期真的很困難，我狀態很差，令身邊每一個人都很擔心，幸好我能夠用表現回報他們。」

車俊煥曾是童星。（網上圖片）

點圖睇：韓國冰王子車俊煥

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2017年初車俊煥首次成為韓國全國冠軍，當時只得15歲。同年花式溜冰世界錦標賽青年組高手林立，美籍華裔選手周知方奪冠，3位俄羅斯選手得2至4名，車俊煥排第5。2018年初他帶着腳傷衛冕全國賽，奠定韓國首席男選手地位，並以16歲之齡主場出戰平昌冬奧，是男選手中年紀最細一位，他最終得到第15名。

車俊煥屬於靈巧型選手，成長一度令他十分煩惱。身高突然長至1.8米，影響他的轉體和跳躍動作，陷入生涯危機。不過他努力練習克服過來，如今已是韓國6屆冠軍，他在北京冬奧短節目演出水準，以第四名晉身決賽，可惜他在自由滑環節一次四周跳躍動作失手，僅得182.87分，總成績得第五，無緣頒獎台。到今屆世錦賽他終能演出水準踏上頒獎台，創下韓國花式溜冰男選手歷史新一頁。

車俊煥曾在電視節目《神秘音樂秀：蒙面歌王》一展歌喉。（影片截圖）

運動員之路並未關上他在演藝界那扇窗，車俊煥曾在電視節目《神秘音樂秀：蒙面歌王》一展歌喉，也曾在劉在錫主持的《最近的小孩們》中登場，在節目中他提到自己是女星宋智孝的長年支持者。

2018年《SBS 演藝大賞》他擔任頒獎嘉賓，大膽向台下的宋智孝表白，弄得對方不知如何是好，宋智孝唯有說：「俊煥啊，稍微年紀再大一點就好了，我們下次見吧。」相信日後結束運動員生涯後，很大機會重返演藝界操故業。