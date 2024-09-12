孫準浩聲稱被中國警察威迫認罪　承認曾收20萬人民幣難脫嫌疑

韓國國腳孫準浩周二（10日）遭中國足協判罰終身停賽，他在周三召開記者會，聲稱當時是被中國警察威迫下認罪。他發言時聲淚俱下，狀甚悽慘，即時登上韓國新聞頭條。

然而就連韓國傳媒也不禁再三追問，他亦無法解釋的一點是——承認曾收取的20萬人民幣。



韓國國腳孫準浩聲稱被中國警察威迫下認罪，發言時聲淚俱下，狀甚悽慘。（路透社）

孫準浩：在中國警察威迫下認罪

孫準浩周三在水原綜合體育館召開記者招待會，他聲稱：「中國警察要脅會透過外交部逮捕我的太太、並會將她帶到我身處的拘留中心調查。」他邊哭邊說：「他們（警察）還用他們的手機，向我出示了我女兒和兒子的照片，說：『孩子們犯了什麼罪呢？如果他們的媽媽來到這裏，又會發生什麼事呢？』然後向我施壓，要我快點認罪。」

孫準浩稱，「中國警察說，如果我認罪，我最快會在7至15日內獲釋，他們嘗試說服我認罪，說我是外國人，因為外交原因，我會獲保釋。」他表示，當時根本不知道對自己的控罪是什麼，「但我別無選擇，只能認罪，因為他們說我這樣做就能很快跟家人見面。」

孫準浩返回韓國近半年後終公開談及被控踢假波一事。（路透社）

孫準浩2021至2023年間效力中超球隊山東泰山，去年5月因涉及假波案在中國被捕，扣留當地10個月，他一直強烈否認控罪，至今年3月才被釋放返回韓國，今年6月他簽約加盟韓職K1球會FC水原。

中國足協在大規模打擊假波行動中，判罰43人終身禁止在中國從事任何與足球有關活動，最矚目一人就是當中唯一的外籍球員孫準浩。這位韓國國腳從去年被扣查到之後返回韓國，一直未就事件表態，他首次回應便轟出「被中國警察威迫認罪」這枚震撼彈，當然引發韓國輿論譁然。

韓國國腳孫準浩「被判」中國足協判罰「終身禁止在中國從事任何與足球有關活動。」（Getty Images）

承認曾收取金敬道20萬人民幣

不過記者會上另一焦點，是孫準浩承認曾收取山東泰山前隊友金敬道20萬人民幣——根據孫準浩的說法，中國警察認定2022年1月山東泰山對上海海港一戰為假波，並宣稱孫準浩和金敬道有份操縱賽果，「他們告訴我，承認那筆錢（是打假波報酬）。」

孫準浩承認，「那場比賽5至6日後，我曾收取20萬人民幣。」這筆錢由金敬道傳到他戶口，他也無法解釋來由，「我的朋友（金敬道）是山東隊中唯一能說韓語的，他幫我適應，當我家人前來中國，他照顧我們和送禮物給我，我們因此變得親密。」31歲的金敬道是在中國出生的朝鮮裔，因此兼通韓語，曾18次代表國足，他也是今次案件中43個被罰終身停賽的球員之一。

金敬道（圖）過戶給孫準浩的20萬人民幣，成為案中關鍵。（Getty Images）

贏波獎金16萬 為20萬假波不合理？

孫準浩收取金敬道一大筆錢，卻又解釋不到原因，只強調那是「友情」：「因為我們是朋友，所以常常互相借錢給對方，由我們成為朋友開始會有金錢交易。當我被調查時，我曾強調那不是非法金錢。我可以誠懇地說那不是操縱賽果所得。」

「我是無辜的，贏波獎金是16萬人民幣，為20萬人民幣打假波根本不合理。」他在那場比賽踢足 90分鐘，雙方打成平手。他的經理人樸大延補充，「金敬道和孫準浩都是高收入球員，山東隊的贏波獎金豐厚。」

韓國傳媒就算想為他洗脫罪名，這無法解釋的20萬人民幣，在記者會上纏繞不散。畢竟賽後5、6日收到一大筆錢，確是對打假波的合理懷疑。出席記者會的半百記者再三追問，孫準浩都未能提供合理解釋，對他的狀況難望有任何幫助。