李鐵涉貪案總額逾1.1億　當庭認罪擇期宣判　律師：最輕也是無期

中國國家男子足球隊（國足）前主帥李鐵涉貪的案件，周四（28日）在湖北省咸寧市中級法院一審開庭，歷時逾12小時的一審，揭露了李鐵的5宗罪行。

內地媒體人分析指，李鐵不會遭判死刑，但有機會遭判無期徒刑。



李鐵是今次中國足球貪腐案中最受矚目的疑犯。（Getty Images）

多間內地媒體報道，李鐵案一審全日共審理12小時，庭上，控辯雙方都發表了意見、李鐵作出最後陳述，並已認罪侮罪，擇期宣判，預料5月底判刑。庭上對李鐵的指控共有5項罪名，包括：

1. 2019至2021年，利用國足主帥的身份，為相關單位和個人在球員入選國家隊、贏波、簽約球會等事上提供幫助，非法收受共5089萬多元人民幣

2. 2019年，競選國足主帥時請托他人提供幫助，後於2020年給予他人100萬元人民幣

3. 2019年，謀取當選國主選拔隊主帥、提高武漢卓爾影響力等利益，武漢卓爾給予他人人民幣200萬元

4. 2019年出任武漢卓爾總經理、主教練時，為河北華夏幸福在球員轉會及贏波等事提供幫助，收受共2675萬人民幣

5. 2015至2019年先後在河北華夏幸福及武漢卓爾任職期間，為獲得有利比賽結果，請托其他球會在比賽中配合或消極比賽，華夏及卓爾共給予相關人員3905萬多元人民幣



五宗指控，李鐵的涉案總額達到1.1969億之多，當中受賄最大金額達到5089萬多元人民幣，內地「名人律師」周兆成在微博發表意見，指以早前遭判無期徒刑的中國足協前主席陳戌源為對照，「我判斷李鐵最輕也是無期（徒刑），死緩可能性極大。」

李鐵的案件預料會在5月判刑。（Getty Images）

他指出李鐵案涉款「上億級別都有可能」，「這樣的金額，在貪污賄賂刑事案件中，無疑是數額特別巨大的範疇，根據司法解釋，這樣的金額，足以判處10年以上有期待刑，甚至無期徒刑以及死刑，但是該案一審是在中級人民法院，所最最低也應該是無期，甚至不排除死緩。」認為處罰會比陳戌源更高。

不過，騰訊足球指出，以「數罪並罰」的定義，李鐵的罪名中必須至少有一項是達到死刑的標準，才會遭判死。而據2015年最高人民法院公布的《關於重大貪污受賄犯罪案件量刑意見》，「貪污、受賄數額在2000萬元以上不滿一億元的，一般判處無期徒刑；貪污、受賄數額一億元以上的，一般判處死刑緩期二年執行」，李鐵五項罪名中涉款最多的一項為5089萬元，與陳戌源的8103萬「其實是一個檔次，完全可以判處無期徒刑」。不過文中也強調，這份文件屬「權威參考，但並非硬性規定」，需視乎法官的最終判決。