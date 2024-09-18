意大利射手史基拉斯突離世　1990世界盃奪金靴獎︱足球熱話

意大利在1990年世界盃神射手史基拉斯（Salvatore Schillaci）突然離世，終年59歲。消息指，他上周六因心房顫動及心律不正送院，延至今日離世。



意大利在1990年世界盃神射手史基拉斯（Salvatore Schillaci）突然離世，終年59歲。（Getty Images）

1990世界盃光芒四射

1990年世界盃意大利主場出戰，惟四強互射十二碼不敵阿根廷無緣奪冠，但無阻在賽事中光芒四射的史基拉斯的精彩演出。意大利原本對「金童」維埃里寄予厚望，史基拉斯最初只是後備，不過他先在首場分組賽對奧地利後備上陣取得入球，繼而對美國後備上陣再有好表現，最後一場分組賽對捷克終搶得正選一席。

他在前線夥拍羅拔圖巴治奧，對捷克各入一球，淘汰賽階段頭兩場都是史基拉斯與巴治奧攻堅，他在16強對烏拉圭和8強對愛爾蘭皆有入球。意大利入4強後，主帥域仙尼再次以維埃里任正選，夥拍保住正選一席的史基拉斯，面對阿根廷，史基拉斯攻入賽事第5球，比賽踢成1：1，互射十二碼他以受傷為由拒絕操刀，球隊終被淘汰。

史基拉斯球員年代曾兩度贏得歐洲足協盃。（Getty Images）

生涯後期轉戰J-League終嘗聯賽冠軍滋味

季軍戰他先助攻巴治奧，然後自己再入一球，帶領意大利2：1挫英格蘭獲第三名，同時在賽事攻入6球成為當屆神射手，並獲頒等同最佳球員的金球獎。

那屆世界盃是史基拉斯生涯最光輝時刻，他在賽事忽然冒起，可惜之後再無突破，僅累積16次為意大利上陣，攻入7球。球會生涯曾效力祖雲達斯和國際米蘭兩大班霸，在兩大球會分別贏過一次歐霸前身的歐洲足協盃，生涯後期轉戰日本職業聯賽（J-League），在磐田山葉效力3年，1997年贏得J-League冠軍後退役。

史基拉斯（左）生涯後期轉戰日職。（路透社）

退役後低調回鄉 兩年前患癌

他退役後相當低調，重返家鄉巴勒莫，史基拉斯在當地擁有一支青年軍球隊。2022年他患上大腸癌，上周六因心律不整被送入醫院，延至9月18日離世。

1990年世界盃跟他並肩作戰的維埃里，2021年癌病復發，至2023年1月病逝，終年58歲。