維埃里（Gianluca Vialli）不敵病魔與世長辭，意甲、英超及意大利球迷想必有一番感受。出生在大富之家的維埃里，年少已背負着「新金童」之名，球會級的錦標也贏盡，但這位年輕時小鬈毛、中年後變光頭佬的意大利型男，卻往往像個憂鬱小生，拍照時經常強顏歡笑；其亮麗CV背後，亦隱含了際遇不佳的痕跡，國家隊生涯更加是生不逢時。

臨終前一年半，他以團長身份為國家捧起了歐洲國家盃，圓了國際賽冠軍的夢，更難得是與一眾年少時隊友、以及識於微時的好友一起為國增光，除了是他走完人生路前最美好的回憶，亦是人生中最重要的財富——友情。



在意大利這盛產「靚仔」國度出生的維埃里，他的條件用「筍盤」來形容都不夠貼切，稱他為「絕世好盤」可能更恰當。作為一名白手興家的富豪兒子，維埃里與幾名兄弟姊妹，是在倫巴第大區（Lombardy）克魯莫納省（Cremona）一座擁有60間房的14世紀古堡中長大，生活無憂。

他9歳便加盟倫巴第區一家小球會Pizzighettone開始足球訓練，然後16歲便在家鄉球會出道，由意丙踢上意乙，聯賽上陣105次入23球後，1984年被意甲球會森多利亞睇中轉會，遇上他的人生摯友文仙尼（Roberto Mancini）。

維埃里1984年加盟森多利亞，與一生摯友文仙尼組成強勁鋒線。（網上圖片）

1964年，是意大利球壇重要的一年，意甲球會國際米蘭，在歐洲冠軍球會盃決賽擊敗如日方中的皇家馬德里，取得球會史上首次歐洲冠軍。國家隊在歐國盃預賽最後16強階段不敵蘇聯，雖無緣躋身決賽周，卻播下4年後奪冠的種子，而維埃里與文仙尼這對好朋友，也是在這一年出世。

祖雲達斯與森多利亞球迷抗癌路上一直支持維埃里：

他們在森多利亞正式拍檔後，組成了無堅不摧的鋒線，當地球迷叫他們做"I Gemelli del Gol"，意即入球雙子星。二人在森多利亞合作了8個球季，期間3奪意大利盃，然後歐洲盃賽冠軍盃首次入決賽落敗，翌年即雪恥奪冠。1990/91年球季更為森多利亞取得迄今史上唯一一次意甲冠軍，翌年更一鼓作氣殺入歐洲冠軍球會盃（今歐聯前身）決賽，惜最終不敵同樣求勝心切的西甲班霸巴塞隆拿。

相識滿天下，維埃里為人有情有義：

維埃里8年間一共為森多利亞射入141球，被意大利人視為1982年意大利世界盃冠軍英雄、「金童」羅斯的接班人，「新金童」之名不脛而走，更被班霸祖雲達斯以當時破世界紀錄的轉會費1250萬英鎊招攬過檔。

他加盟首季即贏得歐洲足協盃，但其後因傷患纏身，加上風格不合新領隊納比的需求，入球率未如在森多利亞般理想。效力「班馬軍團」最後一季，雖然以隊長身份捧起歐聯冠軍獎盃，但仍選擇接受英格蘭的車路士邀請，遠赴他鄉尋走新衝擊。

維埃里以隊長身份，為祖雲達斯捧起歐聯獎盃，亦是他球員生涯唯一一次。（路透社）

維埃里加盟當時被譽為「聯合國」的車路士，為球員兼教練古列治效力，他良好的英語能力和愛用英文成語的說話風格，很快就融入英格蘭球壇。一年半後，古列治被球會解僱，維埃里獲委任為新一位球員兼領隊，成為首名在英超執教的意大利人。半年後他為了專心執教，索性退役。

維埃里的車路士球員生涯：

從所得錦標數目看，維埃里球員生涯履歷絕對無可挑剔，歐洲三大盃賽贏盡，其實歐聯冠軍更是以祖雲達斯隊長身份親手捧起。不過自森多利亞後，維埃里已不是球會的絕對主角。

在國家隊生涯，維埃里更從來都不算是球隊核心，1986年入選意大利世盃大軍首次為國家踢大賽，球隊16強出局碌碌無為；88年歐國盃與文仙尼一起入選表現亦佳，但4強又不敵蘇聯出局。90世盃在家門口作賽，維埃里開賽前被寄予厚望，但在分組賽兩戰未能入球兼射失12碼後，他便被貶後備，看着橫空出世的新星巴治奧和史基拉斯讓球隊成為季軍，他和老友文仙尼則「坐多過踢」。

文仙尼和維埃里2021年奪歐國盃後深情擁抱

文仙尼身邊，從此再也不會見到他一生的摯友維埃里在旁了。（Getty Images）

維埃里和文仙尼二人，與一眾森多利亞幫老球員，在92年於溫布萊球場衝擊歐冠盃失敗後一直耿耿於懷，直至文仙尼於2018年成為國家隊教練，把一班舊隊友召集在一起組成教練團，再為了讓當時已展開抗癌之路的維埃里加點生氣，安排他成為國家隊團長，成功在2021於溫布萊擊敗英格蘭取得歐國盃，填補眾人在國家隊的空白。

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縱使團長一職不是什麼實職，但意大利人在事後都歌頌這隻獎盃是友誼的成果，因為教練團中一眾長老之間的關係，感染了一班後輩，而維埃里與文仙尼的友情，令新生代意大利國腳學懂「齊心就事成」的真理。

有意大利球迷將教練團中的森多利亞名宿來一個新舊對照。（Twitter圖片）

維埃里在朋友眼中，是一個永遠將苦痛隱藏，對朋友只顯露歡顏的人。他罹患胰臟癌後，獨自面對病魔一年才對外公布消息。老友文仙尼深知，足球能讓維埃里保持愉快，從而令他回復健康，於是他安排老友加入國家隊，希望不斷用勝利讓維埃里更積極地和病魔搏鬥，最終二人一起取得年輕時得不到的冠軍。雖然維埃里經常對朋友只報喜不報憂，但其實沒有人把他忘記，意大利人認定他存在就是幸運象徵，維埃里一定要在球隊之中。

文仙尼等一眾朋友，今後會永遠懷念Luca這位兄弟，曾經一起乘着友誼的小船，在球場上馳騁。一個人在離開人世之時，能夠讓身邊人人都喜愛你和懷念你，經常渴望和你在一起，此生無憾。