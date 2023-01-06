維埃里逝世｜文仙尼22日內送別兩位老友　上月為米赫洛域扶靈

意大利國家隊主帥文仙尼（Roberto Mancini）在一個月內兩度遭受打擊，兩位曾經擔任他教練團成員的好友米赫洛域及維埃里先後逝世。

米赫洛域上月中因白血病離世，文仙尼懷住悲傷的心情在他的喪禮上扶靈。想不到，不到一個月，文仙尼再要面對好友撒手塵寰，與胰臟癌搏鬥多年的維埃里今日去世。



2022年12月16日，與病魔抖纏3年後，米赫洛域因白血病與世長辭，終年53歲。

米赫洛域（中）在去年12月病逝，他跟文仙尼（左）相當老友。（Getty Images）

在米赫洛域逝世當日，文仙尼痛不欲生，他說：「這是我永遠都不想經歷的一天，再見米赫洛域，我的朋友。你一直像獅子般戰鬥，永遠站在我的身邊。這一天，我永遠不想來臨，因為我失去了一個朋友，他跟我在場內場外分享了近30年的人生。」

「這是不公平的！就像在球場上，他像獅子一樣戰鬥到最後一刻，但這個可怕的疾病將53歲的他帶走。」

「即使他離開了，他仍會在我的身邊，就像他以前在熱拿亞、羅馬及AC米蘭，我們踏上不同的道路。」

文仙尼及米赫洛域在球員生涯合作7年，首先同效森多利亞，之後兩人在拉素重聚。當文仙尼執教國際米蘭時，他委任剛退役的米赫洛域為助教。

2022年12月19日，文仙尼出席米赫洛域的喪禮，為他扶靈，與好友走完最後一段路。

在2022年12月，文仙尼為米赫洛域扶靈。（路透社）

米赫洛域喪禮剛過，文仙尼的心情尚未平伏，另一好友維埃里在聖誕前後病危。

2023年1月6日，與胰臟癌搏鬥多年的維埃里逝世，終年58歲。

文仙尼在短短22日間，再度面對好友離世的噩耗。

維埃里與文仙尼。（Getty Images）

比起來自南斯拉夫、司職中堅的米赫洛域，文仙尼與維埃里的感情更深，認識更久。

兩人同樣在1964年出世，也是踢前鋒，兩人80年代在意大利小國腳開始合作，之後在1984年，他們於森多利亞合璧，成為一時佳話。

他們很有默契，靈活走位，一人上前打中鋒，另一人就會墮後做波；他們志同道合，不會妒忌對方，盡力幫助彼此，為球隊入波。

他們二人的友誼，連他們身邊的人也感受到。他們二人視為父親看待的森多利亞前班主Paolo Mantovani，當年一手撮合二人，兩位年輕人果然一拍即合，在80年代中葉起表現突出，成為意甲「入球雙子星」。

連場外二人也是「糖黐豆」，密不可分的程度，是連Mantovani養小狗也要成雙，一隻叫Roby（文仙尼暱稱），另一隻叫Luca（維埃里暱稱），因為他們是不能分開的。

在森多利亞，兩人合力贏得意甲、意大利盃、歐洲盃賽冠軍盃，直至1992年維埃里轉投祖雲達斯。

球會轉，身份變，但友情如一。

2018年，文仙尼上任意大利國家隊主帥，建立「森多利亞幫」教練團，最初並沒有維埃里。當時維埃里正在和病魔搏鬥，接受化療。2018 年冬天，意大利足協主席格拉維納主動聯絡維埃里，想看看他是否會考慮擔任歐國盃代表團團長或團隊負責人一職。儘管那時身體還有點虛弱，但他決定接下挑戰，再次站在好友文仙尼身邊，成為教練團的一分子。