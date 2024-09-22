英超｜曼聯客場悶和水晶宮0:0 加拿祖般奴多次門前失機
撰文：蕭通
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英超第五輪賽事，紅魔鬼曼聯雖然在週中的聯賽杯大勝班士利一場7:0，但來到倫敦作客水晶宮卻忘記帶射門鞋，全場15次射門僅6次射正，其中加拿祖（Alejandro Garnacho）與隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）多次射門都無法轉化爲入球，最後只能以0:0作結，痛失兩分。
作客的曼聯今場一開始就採取主動，上半場有多次入球機會都被今仗演出神勇的舊將甸恩軒達臣（Dean Henderson）一一化解。
戰至27分鐘，今仗繼續客串左後衛的達洛治（Diogo Dalot）地波妙傳加拿祖，後者第一時間撞射中楣彈出，般奴費南迪斯禁區內補射又彈楣而出。
來到65分鐘，今季從阿仙奴加盟水晶宮的前鋒尼基迪亞（Eddie Nketiah）禁區外抽射，曼聯門將奧拿拿（André Onana）撲出皮球不遠，另一位前鋒沙亞（Ismaila Sarr）衝前補射，不料前一秒還在地上的奧拿拿以驚人的反應飛身將皮球撲出底線。
曼聯其後換入前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）及凱倫（Rasmus Højlund）嘗試改變戰局，可惜最後都是無力破門，作客被水晶宮逼和0:0。
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