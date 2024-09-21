英超｜車路士作客3球輕取韋斯咸 尼高拉斯積遜兩射一傳盡顯光芒
撰文：威廉神
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英超周六早場上演倫敦打吡，韋斯咸主場迎戰車路士，客軍憑藉尼高拉斯積遜早段連入兩球，上半場暫以2：0領先。下半場甫開賽，車路士再入一球，以3：0輕取對手。
3分半鐘、尼高拉斯積遜左路無人看管下單騎突破，射破艾路拿十指關，作客車路士先開紀錄。11分鐘積遜再在左路發難，傳中交予高爾彭馬熨射，惜柱邊出界。
18分鐘，今場50場為車路士上陣的積遜疾走數十碼後接應卡些度傳送右腳外檔射成2：0。
下半場開賽僅分半鐘，車路士後場被犯規球證判得益，尼高拉斯積遜在前場交高爾彭馬射成3：0。
最終雙方未有再增添紀錄，車路士以3：0作客擊敗韋斯咸，勝出倫敦打吡。
韋斯咸正選陣容：
23 艾路拿、29 雲比沙卡、15 馬夫洛柏路斯、26 麥斯基爾文、33 艾馬臣柏美尼、24古度洛迪古斯、10 盧卡斯柏基達、7 森馬維里、20 查洛保雲、14 古達斯
後備：1 法比安斯基、3 艾朗加斯維爾、4 卡路士蘇拿、5 華迪美高法爾、9 米查利安東尼奧、18 丹尼艾格斯、25 圖迪保、28 湯馬士蘇錫克、39 安迪艾榮
車路士正選陣容：
1 羅拔山齊士、29 韋斯利科芬拿、4 艾達拉比奧約、6 利維高維爾、3 古古列拿、25 摩西斯卡些度、8 安素費南迪斯、11 馬度基、20 高爾彭馬、19 查頓辛祖、15 尼高拉斯積遜
後備：12 菲臘佐真遜、5 巴迪阿舒尼、2 阿素迪沙斯、40 連拿度維加、22 達斯貝利賀爾、7 柏度尼圖、10 梅迪歷、14 祖奧菲歷斯、18 尼干古
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