英超｜曼聯計劃清拆奧脫福球場　斥逾200億港元建「北溫布萊」

奧脫福球場自1910年2月起成為曼聯主場，相信是不少紅魔鬼球迷心中足球聖地，不過現時曼聯計劃將其拆除或改建，並斥資20億鎊（約206億港元），建造能容納10萬名球迷的「北溫布萊」。

他們將在本周諮詢男、女子隊季票持有人及會員，以確定是否保留奧脫福。



英國富豪拉傑夫（Jim Ratcliffe）今年2月入股，成為「紅魔鬼」主要股東之一後，重建奧脫福的新聞便不時傳出。他當時表示，即使奧脫福現時在英國已是規模僅次溫布萊的球場，但以現今標準來看已算是落後。

拉傑夫今年2月入股成為曼聯主要股東之一，一直有意重建奧脫福球場。（Getty Images）

曼聯擬20億鎊建新球場 奧脫福命運難料

奧脫福球場現擁有74310個座位，bein Sports及英國《每日郵報》等媒體報道，曼聯有意建造一座能容納10萬人的新球場，預計將花費20億鎊，並在2030年竣工，同時他們亦考慮翻新或擴建奧脫福。

逾百年歷史球場或被清拆，不難預計將會引起球迷反對，特別是奧脫福球場擁有悼念1958年慕尼黑空難的時鐘及隧道，以及致敬卜比查爾頓（Bobby Charlton）、佐治貝斯（George Best）和丹尼士羅（Denis Law）三位名宿的雕像等歷史元素。

奧脫福主場外，設有卜比查爾頓、佐治貝斯及丹尼士羅的雕像。（Getty Images）

加利尼維利：我們想要拯救什麼？

名宿加利尼維利（Gary Neville）是奧脫福重建工作小組其中一員，小組成員還包括大曼徹斯特市長Andy Burnham。前者認為像熱刺那樣建造新球場、或是彷效皇馬般擴建班拿貝球場都沒問題，但覺得外界對歷史的紀念情懷過份誇大。

他解釋：「我1979年加入時的看台都已不在，現在絕大多數都建於1993年至2005年之間。我們不可能將100年來的所有東西全都保留，所以我們想要拯救什麼？」加利尼維利補充，雕像、時鐘及隧道是必須保留事物。

加利尼維利認為，外界對歷史情懷過於誇大。（Getty Images）

至於新球場地點，拉傑夫曾考慮卡靈頓訓練基地，但認為該地點「未達球場規模」。《每日郵報》指曼聯計劃在奧脫福附近建造新球場，奧脫福原址則會縮減成30000人規模，用作女子隊比賽；報道續指，曼聯認為也可建造擁有15000個座位的球場，並在未來隨女子足球發展而逐步擴建。

曼聯在官網宣布，會通過電郵在本周展開諮詢，回覆截止日期為香港時間10月7日凌晨5時。曼聯會在今年12月31日前決定最終結果。