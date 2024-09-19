英超｜阿仙奴確認奧迪加特足踝傷勢嚴重　對曼城榜首大戰肯定缺陣

凌晨歐聯曼城悶和國際米蘭一戰，奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）在半場傷出，暫時傷勢未明；另一邊阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta）亦確認，隊長馬田奧迪加特（Martin Ødegaard）腳踝韌帶傷勢嚴重，將缺陣一段時間。

曼城與阿仙奴將在周日（22日）晚上演英超榜首大戰，如今兩隊中場核心都很大機會因傷休戰，無疑讓這場硬仗失色不少。



阿迪達：我們會失去他一段時間

奧迪加特在上周對奧地利的歐國聯比賽中受傷，當時隊醫稱他只屬輕傷，惟阿仙奴領隊阿迪達在周四（19日）記者會上，確認奧迪加特將缺陣一段時間：「掃瞄結果顯示，他腳踝韌帶附近有傷，而且相當嚴重，因此我們會失去他一段時間，希望不會長達數月。」

奇雲迪布尼則於凌晨對國米時半場傷出，曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）表示：「我還沒跟隊醫了解，所以明天再看看他的情況怎樣吧。」這名比利時中場近年飽受傷患困擾，今仗似乎弄傷鼠蹊，那是個不是容易痊癒的部位，周日能否上陣存疑。

奇雲迪布尼因傷退下火線，傷勢暫時未明。（路透社）

賴斯復出鬥曼城 兵工廠仍有不少傷兵

「兵工廠」另一中場主力迪格蘭賴斯（Declan Rice）上輪因紅牌停賽一場，對曼城可復出上陣。

然而後防新援卡拉科利（Riccardo Calafiori）仍未知今戰能否趕及傷癒，另一中場新兵米基爾馬連奴（Mikel Merino）亦預計因傷缺陣。

奧迪加特確認周日無法出戰。（Getty Images）

哥迪奧拿：阿仙奴是令人難以置信的球隊

曼城主力菲爾科頓（Phil Foden），因身體抱恙缺陣一個月後在今場歐聯對國米復出，他與洛迪卡斯簡迪（Rodri）今季英超都只曾出戰1場。被問到兩大星將缺乏上陣時間，會否影響周日大戰時，哥迪奧拿不置可否：「也許吧，但事實就是這樣，我們無法控制賽程，沒有什麼好抱怨的。」

他稱讚阿仙奴是令人難以置信的球隊：「他們防守非常好，不會給予對手太多機會。他們會是我們（在聯賽）最大挑戰，近兩季都與我們爭奪冠軍，相信未來數年都會如此，因為他們建立了一支具有深度又年輕的球隊。」

菲爾科頓缺陣一個月後復出。（Getty Images）

曼城將在周日晚上11時30分，主場迎戰阿仙奴。目前「藍月亮」4戰全勝，以12分排在英超積分榜榜首，領先第二名的阿仙奴2分。