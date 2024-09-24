西沙GO PARK辦運動嘉年華　展出75隻環保藝術熊貓　免費門票連結

以體育運動為主題的西沙GO PARK將會在10月12及13日舉辦世界運動會巡迴賽嘉年華活動包括多個運動遊戲攤位、劍擊、攀石、板網球、匹克球及足球試玩體驗及香港地道食品攤位，以及武術、啦啦操及音樂表演。現場設有一個「熊貓世界」，展出本地藝術家及學生聯手製作的75隻環保藝術熊貓，包括一隻約2米高的大熊貓以及74隻不同大小的熊貓寶寶，十分可愛。嘉年華門票現可於網上免費索取。



中國香港武術聯會將會安排運動員表演。（由公關提供）

在10月11日至13日，西沙GO PARK將舉行世界運動會巡迴賽嘉年華，活動包括多個運動遊戲攤位、劍擊、攀石、板網球、匹克球及足球試玩體驗及香港地道食品攤位，以及武術、啦啦操及音樂表演。

中國香港啦啦隊總會將會安排運動員表演。（由公關提供）

此外，為慶祝國慶75周年，現場特設「熊貓世界」，由香港本地藝術家安泰以及學生設計75隻採用回收膠樽和學校收集的廢紙製成的熊貓，將齊齊以運動及香港特色造型現身西沙GO PARK。

中國香港啦啦隊總會將會安排運動員表演。（由公關提供）

嘉年華門票現可於網上免費索取，歡迎市民參與嘉年華。在嘉年華期間，大會提供全天候的穿梭巴士服務來往沙田及西沙GO PARK。

嘉年華門票現可於網上免費索取，網址：https://www.theworldgamesseries2024hongkong.com/single-services/

西沙GO PARK變身為「熊貓世界」，展出75隻環保藝術熊貓。（由公關提供）

「微行動 Mini Movements」的創辦人安泰On Tai一直致力以共融藝術服務「身心靈受困」人士。（由公關提供）

今次的嘉年華特別將西沙GO PARK變身為「熊貓世界」，展出75隻環保藝術熊貓。

大會邀請本地藝術家安泰On Tai聯同一班來自嗇色園主辦可道中學、羅定邦中學、聖公會莫壽增會督中學、港九街坊婦女會孫方中書院、新界鄉議局大埔區中學、王肇枝中學、香港理工大學、香港城市大學以及有特殊教育需要的學生，共同以「升級改造 Upcycling」的環保方式，回收社區的膠樽和廢紙製作的75隻藝術熊貓，包括一隻約2米高的大熊貓以及74隻不同大小的熊貓寶寶，每隻熊貓均以不同的香港文化及運動造型亮相，可愛度爆燈。

部分熊貓將於展覽後捐贈予贊助商、合作機構及學校作展覽之用，而其中20隻將留守西沙GO PARK，方便大眾再次到來打卡。（由公關提供）

75隻環保藝術熊貓之中，包括一隻約2米高的大熊貓以及74隻不同大小的熊貓寶寶，每隻熊貓均以不同的香港文化及運動造型亮相。（由公關提供）

部分熊貓將於展覽後捐贈予贊助商、合作機構及學校作展覽之用，而其中20隻將留守西沙GO PARK，方便大眾再次到來打卡。

75隻環保藝術熊貓之中，包括一隻約2米高的大熊貓以及74隻不同大小的熊貓寶寶，每隻熊貓均以不同的香港文化及運動造型亮相。（由公關提供）

75隻環保藝術熊貓之中，包括一隻約2米高的大熊貓以及74隻不同大小的熊貓寶寶，每隻熊貓均以不同的香港文化及運動造型亮相。（由公關提供）

「熊貓世界」以外，世界運動會巡迴賽嘉年華將設有多個特色攤位，包括與本地食品零售商五豐行合作，邀請多個本地及內地品牌提供特色美食及飲品，香港地道小食，以及四川成都文旅文創產品；由西沙GO PARK旗艦租戶Just Climb及香港劍擊學校主理的攀石及劍擊體驗學堂，加上於GO PARK Sports體驗由阿仙奴(香港)足球學校舉辦的足球課程及由The One Academy提供的新興運動課程，如板網球及匹克球班，大人小朋友都可以參與，認識相關運動的基本技巧。

75隻環保藝術熊貓之中，包括一隻約2米高的大熊貓以及74隻不同大小的熊貓寶寶，每隻熊貓均以不同的香港文化及運動造型亮相。（由公關提供）

75隻環保藝術熊貓之中，包括一隻約2米高的大熊貓以及74隻不同大小的熊貓寶寶，每隻熊貓均以不同的香港文化及運動造型亮相。（由公關提供）

同時間在西沙GO PARK，將會舉行世界運動會香港巡迴賽，項目包括啦啦操、自由式滑輪及武術。來自世界各地約88名精英運動員將雲集香港，爭奪2025年成都世界運動會的參賽資格。「世界運動會香港巡迴賽2024」的比賽門票亦已公開發售，售價由$180至$280不等。

大會邀請本地藝術家安泰On Tai聯同一班來自嗇色園主辦可道中學、羅定邦中學、聖公會莫壽增會督中學、港九街坊婦女會孫方中書院、新界鄉議局大埔區中學、王肇枝中學、香港理工大學、香港城市大學以及有特殊教育需要的學生，共同以「升級改造 Upcycling」的環保方式，回收社區的膠樽和廢紙製作的75隻藝術熊貓。（由公關提供）

「熊貓世界」展出75隻環保藝術熊貓。（由公關提供）