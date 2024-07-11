兩大運動品牌On、HOKA香港首設專門店　lululemon進駐太古城

巴黎奧運即將揭幕，外地及本地運動服裝品牌齊在香港市場活躍起來，近年人氣急升的兩大運動品牌On和HOKA近日分別在香港黃金地段首設專門店，另一熱門品牌lululemon日前亦在太古城中心開設大型新店，就連本地品牌AKIV，也在佐敦開設旗艦店。



費達拿不只是代言人，直情是On的股東。（費達拿Instagram）

費達拿加持的瑞士品牌On

數香港近年冒起最快的跑鞋品牌，肯定是On Running。On在2010年創立，2019年獲瑞士網球巨星費達拿入股，他既是代言人，也是On的股東。這個瑞士品牌周三（10日）在中環開設香港首間專門店，店內正有一個網球系列專區，當中不止有費達拿參與設計的網球鞋款，還陳列一對他親筆簽名的球鞋。

On在香港首設專門店，位置是中環黃金地段。（公關提供）

On在中環的專門店面積近3000呎，成為品牌目前大中華區最大專門店。店舖設計靈感採自瑞士簡約風格，結合現代科技，感覺很清爽。產品方面除大熱的跑鞋，服裝產品亦首度引入香港市場，7月11日全球限量發售的Prism系列鞋服，周三亦率先在港推出。

新店資訊及優惠

On中環專門店

地址：中環皇后大道中80號H Queen's 地舖

營業時間: 10：00 - 22：00

店舖電話：2630 5973



即日起至8月10日，在On中環旗艦店購物滿1899港元或以上可獲香港限定環保購物袋及特別版襟章，更可參加稍後舉辦的社群跑步活動；購物滿港幣2599元或以上可獲PURE 4 次團體課堂 + 3 天健身中心通行證。

HOKA在銅鑼灣首度開設專門店，共同創辦人Nicolas Mermoud到港主持開幕禮。（陳葦慈攝）

近年爆紅的「山界名物」HOKA

On源自瑞士阿爾卑斯山，較他們早一年創立的HOKA，則來自法國阿爾卑斯山。兩間公司都是近年全球冒起得相當快的運動品牌，當中HOKA的山鞋在香港已有相當佔有率，《01體育》今年初曾趁行山季節到訪「香港三尖」蚺蛇尖、釣魚翁和青山，以及麥理浩徑上最筆直的山峰針山，記錄山友所穿的行山鞋，經過4次實地考察共記錄274對鞋，發現HOKA是最受歡迎的山鞋品牌，有53人，佔近兩成。

他們周二（9日）亦已在銅鑼灣開設香港首間專門店，店內有齊HOKA旗下全線跑鞋。

HOKA專門店以品牌的招牌天藍色配白色為主調，一列燈箱鞋牆展示不同系列鞋款，包括全新產品SkyFlow及人氣款式Speedgoat 6。店內設有3D腳型掃描技術SafeSize 3D足測機，幫助顧客更精準地配對合適HOKA鞋款及尺碼。

新店資訊

HOKA銅鑼灣概念店



地址：銅鑼灣Fashion Walk百德新街55號地下A及C號舖

營業時間: 12：00 - 21：00



lululemon進駐太古城中心。（公關提供）

lululemon進駐太古城

以瑜伽系列起家的lululemon在香港亦持續受到追捧，6月底在太古城中心開設第10間分店，也是品牌首度進駐港島東。新店佔地逾3100呎，提供多元化男、女裝和配件，包括瑜伽、跑步、訓練及休閒系列。

新店資訊

lululemon太古城中心專門店

地址：太古城中心2樓294-295號舖

營業時間：10：00 - 21：00

店舖電話：2893 1577



「本地薑」AKIV早前亦在佐敦首設專門店。（AKIV）

本地跑界品牌AKIV首設專門店

除了一眾著名國際品牌，「本地薑」AKIV早前亦在佐敦首設專門店。這個在本地跑界有一定知名度的跑步服飾品牌，來自香港本土，之前經網上銷售，如今終於開設專門店。店鋪規模及貨品種類當然及不上國際大品牌，不過有本港新運動品牌在主要商場亮相，也是相當難得的事。

新店資訊

AKIV佐敦旗艦店

地址：佐敦恆豐中心1樓2號鋪

營業時間：11：00 - 20：00

