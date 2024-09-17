李小龍40件珍貴文物金鐘免費展覽　勒邦占士高中球衣估值過千萬

無論是李小龍迷，還是勒邦占士迷，抑或是美斯、C朗拿度的擁躉，都值得一到金鐘太古廣場參觀「武動傳奇：王者風範」展覽，當中展出40件來自武術傳奇李小龍生活和電影生涯的珍貴文物，包括李小龍用過的雙節棍、太陽眼鏡及木人樁。展覽由即日至9月27日於太古廣場L1舉行，公眾免費入場。

這個展覽由朱利安拍賣行主辦，展品皆為拍賣品，他們將於9月28日在港島香格里拉酒店舉行拍賣會。當中估值最高的NBA巨星勒邦占士的高中球衣，估價為100萬至200萬美元，有望刷新高中籃球球衣的拍賣價紀錄。其餘體育展品包括C朗的皇家馬德里歐聯決賽球衣，美斯的阿根廷國家隊球衣。



勒邦占士及高比拜仁的珍貴球衣。（朱利安拍賣行 Julien's Auctions提供）

「武動傳奇：王者風範」公眾展覽

地點： 金鐘太古廣場L1（近連卡佛）

展覽日期：2024年9月14日至27日

開放時間：上午11時至晚上8時

預約免排隊入場：https://legendsinmotion.eventbrite.hk

右邊的是C朗拿度的2018年歐聯決賽皇馬球衣以及連授予工作人員金牌；左邊的是美斯在2022年洲際超級盃比賽版阿根廷球衣。（朱利安拍賣行 Julien's Auctions提供）

值得留意展品：C朗歐聯決賽球衣

這是在2018年皇馬對利物浦的歐聯決賽為C朗拿度預備的球衣，連同一面授予皇馬職員的冠軍金牌。當時皇馬以3：1擊敗利物浦，成為歐聯時代第一支連續3屆奪冠的球隊。球衣上寫住「2018 年基輔決賽 / NSC Olimpiyskiy - 5 月 26 日 / 皇家馬德里 vs 利物浦」的字。拍賣行估價為4000至6000美元。

值得留意展品：美斯洲際超級盃球衣

放在C朗球衣旁邊的是美斯的阿根廷球衣，這是2022年洲際超級盃比賽版波衫。波衫上印有阿根廷對意大利的國旗，上面寫「01 Junio 2022 / 溫布萊球場」，當時美洲盃冠軍阿根廷以3：0輕取歐國盃冠軍意大利。拍賣行估價為1000至2000美元。

籃球巨星勒邦占士就讀於母校聖文森聖瑪麗高中時期所穿著的23號球衣為全場估價最高之拍品（估價：100至200萬美元/ 780萬至1560萬港元）。（朱利安拍賣行 Julien's Auctions提供）

值得留意展品：勒邦占士高中球衣

這件是籃球巨星勒邦占士就讀於母校聖文森-聖瑪麗高中時期所穿著的23號球衣。他曾穿著該球衣登上《體育畫報》封面，並被冠上「天選之子」的美譽，當時年僅17歲。此23號球衣在2021年由朱利安拍賣行舉辦的拍賣中以50萬美元成交，刷新高中籃球球衣紀錄。這件富有歷史意義的球衣被視為勒邦占士紀念收藏品中的「聖杯」，現估價100至200萬美元（780萬至1560萬港元），有望再創新高。這是全場估價最高之拍品。

高比拜仁在13/14球季洛杉磯湖人比賽時穿著球衣。（朱利安拍賣行 Julien's Auctions提供）

值得留意展品：高比拜仁穿過的湖人球衣

這件是已故籃球巨星高比拜仁在13/14球季NBA常規賽穿過的洛杉磯湖人隊作客球衣。那場比賽在2013年12月14日舉行，由湖人作客夏洛特山貓隊，贏88：85。高比在該場比賽得到21分、7個籃板和8次助攻。這件球衣拍賣行估價為8萬至10萬美元。

李小龍在電影《龍爭虎鬥》的格鬥拳套、護陰。（朱利安拍賣行 Julien's Auctions提供）

值得留意展品：李小龍於《龍爭虎鬥》用過的格鬥裝備

這是李小龍在電影《龍爭虎鬥》中用過的裝備。在電影開場，李小龍與洪金寶對打，他穿了一個帶有橡筋褲頭的黑色萊卡彈性纖維護陰，護陰估價1.5萬至2萬美元。

這裏還有李小龍戴過的格鬥拳套，拳套能露出手指，讓李小龍能夠擒抱對手，同時在指關節處和手部後側墊有加固皮革，減少衝擊時造成的傷害。拳套的估價為2萬至3萬美元。

此外，展出的還有李小龍的一雙黑色皮革護腿，護腿按照李小龍的身形尺寸手工縫製，並配有交叉拉繩以將其固定到位。估價為8000至1.2萬美元。

李小龍在《龍爭虎鬥》電影道具特技雙節棍。（朱利安拍賣行 Julien's Auctions提供）

值得留意展品：李小龍用過的雙節棍

李小龍在電影《龍爭虎鬥》中使用的一對電影道具特技雙節棍。李小龍在經典的洞穴格鬥場景中使用了這對特技雙節棍，由輕質木材（或類似材料）製成，包裹在耐用的厚墊中，並用人造皮革保護塗層加固。這對雙節棍是按照李小龍的要求手工特製。雙節棍的面料提供適當的耐用性、易握和防滑。這對雙節棍的估價為3萬至5萬美元。

同場還有另外兩對雙節棍，其中一支是李小龍在電影《精武門》中用過的道具雙節棍。它由耐用的天然木材製成，以金屬鏈連接。李小龍在著名的道場打鬥中使用了這對雙截棍，他獨自對抗所有日本空手道高手。這對雙節棍按照李小龍的要求製作，特別為他的身高及體重定制。這對雙節棍的估價為2萬至3萬美元。

另一支雙節棍由李小龍的朋友兼前學生李鴻新，於1965年左右應李小龍的要求手工製作。雙節棍本身被保存在李小龍位於加利福尼亞州的家庭辦公室中，他在那裏練習雙節棍，並會在家人朋友面前示範。這對雙節棍的估價為1萬至2萬美元。

李小龍擁有和佩戴的復古太陽眼鏡玳瑁色鏡框配黃棕色鏡片。（朱利安拍賣行 Julien's Auctions提供）

值得留意展品：李小龍的太陽眼鏡

這是李小龍最喜歡的復古太陽鏡款式Persol Ratti 23/91。此類太陽鏡不但成為李小龍最標誌性的造型，且有實際用途，因為他患有光敏症和近視。在70 年代的許多標誌性照片中，李小龍都戴着這款太陽鏡。李小龍將這副太陽鏡作為禮物送給了他的弟弟李振輝，但他從未佩戴，並將之安全地保存了多年。這幅太陽眼鏡估價為8000至1.2萬美元

這是李小龍訂制並親自使用的木人樁。（朱利安拍賣行 Julien's Auctions提供）

值得留意展品：李小龍的木人樁

這是李小龍訂制並使用過的木人樁。李小龍去世後，他的朋友兼前學生木村武之保留並使用了這個木人樁，並放置於他位於西雅圖的武術學校。多年來，木人樁進行了幾次維修和翻新。木人樁的估價為1.5萬至2萬美元。

李小龍個人擁有的黑色功夫外套，曾在《龍爭虎鬥》製作期間在幕後穿著。另一件白色功夫外套，用於個人訓練和教學。（朱利安拍賣行 Julien's Auctions提供）

即日起至9月27日（上午11時至晚上8時），公眾可以一睹來自音樂、娛樂及體育界眾多王者級人物的珍藏，當中40件來自武術傳奇李小龍生活和電影生涯的珍貴文物最為矚目，此批拍品更是50年來首次在香港公開亮相。（朱利安拍賣行 Julien's Auctions提供）