英超｜利物浦趁曼城失分登上榜首　史諾認為未對強隊排名難作準

利物浦在過去周末的英超作客以2：1擊敗狼隊，6戰得15分升上榜首，力壓14分的曼城及阿仙奴。利物浦領隊史諾（Arne Slot）表示，季初排榜首不代表什麼，他們還未面對阿仙奴、紐卡素、車路士等強隊。



史諾接替高普，今季執教利物浦。（Getty Images）

由於曼城對紐卡素和波失分，當利物浦擊敗狼隊後，登上英超榜首。史諾說：「我們仍需要證明，當我們在包括歐聯的一周雙賽下，面對阿仙奴、紐卡素、車路士及阿士東維拉後，看看能否繼續保持領先。」

利物浦開季6戰5勝1負，贏過葉士域治、賓福特、曼聯、般尼茅夫及狼隊，主場爆冷不敵諾定咸森林0：1。除了目前排第九位的森林外，利物浦頭6輪的其餘對手都是積分榜下半版的球隊。

沙拿射入十二碼，幫利物浦擊敗狼隊。（路透社）

被問到排榜首會否為球隊帶來「心理提升」，史諾說：「我認為大家都很了解現實情況。我們所有球員都有豐富的經驗，都會明白僅僅踢了6輪比賽，並不能給你對積分榜有真實的了解。更理想的可能是19場後，你才會覺得是時候去問：『好吧，我們現在排什麼位置？』當然，有好成績一定有幫助，尤其是新領隊領軍，而且是接替了一個很成功的領隊。所有人都會明白，若果我們前6輪是輸了四五場，面對的處境會是完全不同。」

利物浦在10月底會面對魔鬼賽程，先要聯賽對車路士，接着周中歐聯作客RB萊比錫，跟住聯賽作客阿仙奴。