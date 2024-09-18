歐聯｜利物浦先失一球下壓制反勝AC米蘭　新帥史諾自證非曇花一現

歐聯今季迎來新賽制，利物浦在中秋夜作客3：1反勝AC米蘭一役，為史諾（Arne Slot）接任「紅軍」帥位後首場歐洲賽事。

此戰利物浦雖然先失一球，但整體將AC米蘭壓制，史諾亦以今場比賽，一洗最近爆冷不敵諾定咸森林的劣評。



高普（Jürgen Klopp）今夏辭去利物浦領隊一職，由飛燕諾主帥史諾接手，後者能否擔此重任，曾引來外界質疑。不過在史諾帶領下，大踢控傳且高效率的利物浦，從季前賽到英超開季未嘗一敗，前三場聯賽更錄全勝，攻入7球且保持不失，「Slot Ball」可謂令人眼前一亮。

然而剛過去的周末，利物浦意外不敵諾定咸森林，史諾不敗紀錄被破之餘，亦是客隊近55年來，首次在晏菲路球場取勝。如此賽果，令史諾開季優秀領軍成績只是「曇花一現」的說法不脛而走。

周末在主場意外不敵諾定咸森林，令史諾再受質疑。（Getty Images）

史諾牛一領軍歐聯作客反勝

今場為史諾上任後首場歐洲賽，更是他的46歲生日，開賽僅3分鐘，AC米蘭便由普列錫（Christian Pulisic）先開紀錄。20分鐘後，利物浦由中堅干拿迪（Ibrahima Konaté）接應阿歷山大阿諾特開出的罰球頭槌追和，雲迪積克再在第41分鐘頂入角球，助利物浦在完半場前反超前對手。

第67分鐘，加普（Cody Gakpo）左路反擊落底線，傳中予蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）射成3：1，為球隊奠定勝局，亦為主帥送上一份最好的生日禮物。

雲迪克在完半場頂入角球，助利物浦反超AC米蘭。（Getty Images）

AC米蘭今場控球率雖然有49%，但全場缺乏攻門機會，僅錄8次射門及2次命中。相比之下，利物浦全場有23次攻門及11次命中，射手沙拿（Mohamed Salah）在上半場還有兩次中楣，可謂全面將AC米蘭壓制。

Sofascore賽後給予最高分的AC米蘭球員，並非入球功臣普列錫，而是下半場初段傷出的門將邁治蘭（Mike Maignan）。他今場表現出色，為球隊貢獻5次撲救，但仍被兩度攻破大門。

邁治蘭上半場表現不俗，惟換邊後不久便因傷退下火線。（路透社）

史諾：死球戰術終有回報

史諾擊敗AC米蘭後，似乎仍對上場不敵諾定咸森林忿忿不平，指球隊上下對該仗感失望，包括8次角球都未能轉化成入球：「我們都覺得在死球戰術付出的努力，會在某刻得到回報。我覺得今場來自死球的兩個頭槌入球都非常出色，這很重要，因為今場我們控球及壓迫表現不錯，但最終也需要入波，很開心今天看到此前大家付出的努力得到成果。」

史諾慶幸球隊苦練死球戰術得到成果。（路透社）

他否認球隊初段表現不佳，認為已很好地控制比賽，只是做了兩次非最佳選擇，因而被對手乘機反擊，但之後已沒再給予AC米蘭同樣機會：「如果球隊表現像今天般出色，很難相信會在主場輸給諾定咸森林。」

英格蘭名宿舒利亞亦大讚這支利物浦：「他們（失波後）沒有驚慌失措，而是相信自己及比賽部署，表現十分出色。」

舒利亞稱讚這支利物浦在史諾麾下表現沉着，未因早段失守而亂了陣腳。（Getty Images）

AC米蘭名宿卡卡今場亦為座上客，他曾是2005年歐聯決賽「伊斯坦堡之夜」其中一員，今場不幸見證AC米蘭再次遭到利物浦反勝。