英超｜曼城逼和阿仙奴 貝拿度施華揶揄兵工廠：跟對利物浦不同
撰文：高詩琦
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曼城周日（22日）在英超主場迎戰爭標對手阿仙奴，在半場都多踢一人的優勢下，幾經辛苦才在補時最後一刻逼和兵工廠。曼城中場貝拿度施華賽後批評阿仙奴踢得消極，又以對手的冠軍數目揶揄。
阿仙奴在上半場補時階段，有杜沙特（Leandro Trossard）被球證出示第二面黃牌，兩黃一紅被逐。不過阿仙奴在劣勢下退守，希望保住2:1的勝局，曼城一直難以擊破，到補時最後一刻，才由史東斯追和，雙方踢成2:2完場。
貝拿度施華賽後接受巴西電視台TNT訪問，指阿仙奴踢得消極，「今天只有一隊想踢波，其他對手都是摸索裁判的底線、以此為極限去踢波的。最後和波，是我們能拿到的最好的賽果，我們本來想要3分的，所以也不太滿意，但我個人很滿意我們對這場比賽的態度、也正面面對了比賽，猶幸我們每次都以贏波為目標去比賽。」
施華再被問道，與阿仙奴之間的競敵關係，和與利物浦之間有什麼分別時，道：「分別嗎？我不知道，也許利物浦已經贏過英超冠軍，但阿仙奴（近年）還沒有。利物浦贏過歐聯冠軍，但阿仙奴沒有。利物浦總是正面面對我們，去嘗試贏波，在這方面，對阿仙奴的比賽跟對利物浦不一樣，所以兩種競爭關係可能不同。」
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