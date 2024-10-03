歐聯｜阿士東維拉1：0贏拜仁　皇馬作客0：1不敵里爾

歐聯周三（10月2日）繼續舉行第二輪賽事，阿士東維拉主場1：0擊敗拜仁慕尼黑，為時隔41年重返歐聯舞台後，首次在主場取勝。爭取衛冕的皇家馬德里，同日作客以0：1不敵法甲里爾。



上半場22分鐘，柏奧托利斯（Pau Torres）為阿士東維拉取得入球，但其後VAR裁定因藍斯（Jacob Ramsey）越位無效。

至下半場79分鐘，杜蘭（Jhon Durán）接應柏奧托利斯傳球破網，終為阿士東維拉打破僵局。

阿士東維拉首輪作客3：0輕取瑞士球會年青人，目前兩戰全勝獲6分；拜仁慕尼黑首輪9：2贏薩格勒布戴拿模，暫以兩輪一勝一負得3分。

2024年10月2日，歐聯舉行第二輪賽事，Jonathan David入球助里爾在上半場領先對手。（Reuters）

皇家馬德里同日作客對陣里爾。首個入球出現在上半場補時階段，里爾博得12碼，由Jonathan David操刀射入，半場領先皇馬1：0。兩軍至完場未能改寫比數。

皇家馬德里首輪主場3：1擊敗史特加，兩輪賽事後暫有3分；里爾上輪作客0：2敗於士砵亭，今輪賽後有3分。

同日歐聯賽事結果

基羅納 2：3 飛燕諾

薩克達 0：3 阿特蘭大

阿士東維拉 1：0 拜仁慕尼黑

賓菲加 4：0 馬德里體育會

薩格勒布戴拿模 2：2 摩納哥

里爾 1：0 皇家馬德里

利物浦 2：0 博洛尼亞

RB萊比錫 2：3 祖雲達斯

格拉茨 0：1 布魯日