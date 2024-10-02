歐聯｜阿仙奴2：0輕取PSG　阿迪達：我們能與任何歐洲球隊一戰

歐聯聯賽第二輪，阿仙奴在主場以2：0擊敗巴黎聖日耳門全取三分。領隊阿迪達（Mikel Arteta）賽後稱讚球隊今場表現：「我認為這個賽果，增強了我們的信心，意味着我們能在這個等級的歐洲賽事上，與任何球隊一戰。」



PSG今場整體控球率65%，攻門次數10對6，亦有1次中楣及1次中柱，但這支法甲班霸實際上未能對「兵工廠」大門造成太多威脅。阿仙奴的xG（預期入球）為0.76，PSG只有0.31。

反而阿仙奴，則以各種方式挑戰對方門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）。第20分鐘，杜沙特（Leandro Trossard）在左路連續突破後傳中，夏維斯（Kai Havertz）搶先門將一步，在小禁區處將皮球頂入網中。

夏維斯接應杜沙特傳中，以頭槌先開紀錄。（路透社）

第35分鐘，阿仙奴再以擅長的死球戰術建功，布卡約沙卡（Bukayo Saka）在右路開出罰球，雙方一眾球員在近柱出腳但都未能碰到，反而擾亂到門將當拿隆馬，皮球就此入網。阿仙奴在上半場領先至2：0，之後雙方再無入球。

布卡約沙卡憑罰球拉開比數。（路透社）

巴黎聖日耳門全場最具威脅的兩次攻門，分別是左閘紐奴文迪斯（Nuno Mendes）上半場的遠射中柱，以及域天拿（Vitinha）在下半場接應角球起腳中楣，但除此之外未有太多流暢攻勢。

PSG主帥安歷基（Luis Enrique）表示落敗是自己責任，亦輸得心服口服：「我們未能克服對手施加的壓力，他們每次對抗都取勝。我們理應落敗，阿仙奴也值得這場勝利。」他續指，若無法在爭搶中勝出，便很難與對手爭勝：「他們防守球員能預測我們前鋒的動向，但我們卻做不到。從比賽第一分鐘開始，我們便與勝利相隔千里。」

安歷基對落敗感到無奈，認為對手值得取勝。（Getty Images）

安歷基提到的對抗，相信有一部分是指夏維斯。這名德國前鋒今場憑精準入楔先拔頭籌，全場11次地面對抗勝出6次，7次空中爭搶贏得4次，並有3次搶截（Tackles）和1次攔截（Interceptions），被評為今場比賽最佳球員。

阿迪達賽後大讚夏維斯表現：「非常強大也非常聰明，他佔據場上空間、將所有東西連結在一起的方式，而且他很勤奮，當他在禁區附近時，你就會感覺到他準備入波。那個入球非常精彩。」

夏維斯今仗助攻助守，又多次爭搶取勝，獲選比賽最佳球員。（Getty Images）

布卡約沙卡攻入今場第二球，為阿仙奴死球戰術再次立功，不過這名兵工廠隊長表示，不會透露任何細節：「我們為此花費不少工夫，我跟隊友憑此在每場比賽中都能入球絕非巧合。」

他續稱，近幾年多次獲得亞軍，因此今年非常想要奪冠：「我不想為球隊帶來太大壓力，但我認為就是今年了。過去兩年我們（與英超冠軍）非常接近，現在已愈來愈近，希望會在今年（達成）。」

沙卡認為，今年是時候奪冠了。（路透社）

阿迪達也認為，今場勝仗讓球隊信心大增：「我們今場對手是世界最佳球隊之一，他們在法甲有絕對統治力。他們實力、戰術理解都非常出色，同時我們今場也處理得很好。我認為這個賽果，增強了我們的信心，意味着我們能在這個等級的歐洲賽事上，與任何球隊一戰。」