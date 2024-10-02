歐聯｜夏維斯及沙卡建功 阿仙奴2：0勝巴黎聖日耳門
撰文：蕭通
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歐聯周二（10月1日）舉行第二輪賽事，阿仙奴主場以2：0擊敗巴黎聖日耳門（PSG）， 兩戰暫積4分。
上半場20分鐘，夏維斯（Kai Havertz）接應杜沙特（Leandro Trossard）傳球，頭槌頂入先開紀錄。至35分鐘，布卡約沙卡（Bukayo Saka）建功擴大領先優勢。
不過，雙方換邊後減慢速度，PSG至完場未能破蛋。 阿仙奴首輪作客賽和阿特蘭大，此輪取得首勝。巴黎聖日耳門上輪小勝基羅納，此輪敗於阿仙奴後，兩戰暫有3分。
同日歐聯賽事結果
薩爾斯堡 0：4 比斯特
史特加 1：1 布拉格斯巴達
阿仙奴 2：0 巴黎聖日耳門
巴塞隆拿 5：0 年青人
利華古遜 1：0 AC米蘭
多蒙特 7：1 些路迪
國際米蘭 4：0 貝爾格萊德紅星
燕豪芬 1：1 士砵亭
施洛雲 0：4 曼城
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