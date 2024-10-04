歐霸｜馬古尼補時救駕　10人曼聯作客逼和波圖

歐霸盃周四（10月3日）舉行第2輪賽事， 曼聯作客3：3逼和波圖。 曼聯下半場尾段在隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）連續兩場被逐的情況下，仍落後對手一球，至補時由哈利馬古尼（Harry Maguire）救駕追平。曼聯首輪主場被川迪逼和1：1，目前兩戰俱和；波圖首輪2：3不敵挪威球隊波杜基林特，兩輪比賽後一負一和 。



上半場僅7分鐘，拉舒福特（Marcus Rashford）已為曼聯先開紀錄。13分鐘後，凱倫（Rasmus Højlund）在拉舒福特助攻下破網，擴大領先至2：０。但在27分鐘，比比（Pepe）為波圖追回一球。至34分鐘，奧莫路迪恩（Samu Omorodion）建功扳平，半場兩軍打成2：2。

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下半場50分鐘，奧莫路迪恩在比比助攻下梅開二度。至81分鐘，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）兩黃一紅離場，曼聯踢少一人。但至補時階段，哈利馬古尼接應基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）傳球頭槌破網，令曼聯逼和對手。