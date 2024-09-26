歐霸｜曼聯主場遭川迪逼和　坦赫格讚對手：像他們一生最重要比賽

今季歐霸聯賽首輪，曼聯主場面對荷甲球隊川迪，領隊坦赫格（Erik Ten Hag）賽前指不願傷害母會，結果今場「紅魔鬼」面對全隊身價遠低於自己的川迪，僅以1：1打成平手。

坦赫格與中場基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen），賽後均批評球隊爭勝心不足：「看起來對手更想取勝。」



曼聯與川迪過往未曾在正式賽事交手，transfermarkt資料顯示，紅魔鬼正選十一人身價為4.19億歐元，川迪為3745萬歐元，僅為前者約十一分之一。

川迪為坦赫格球員時期母會，賽前他指更希望與其他球隊交手：「要傷害你深愛的事物，感覺不太好。」然而開賽僅7分鐘，川迪便險些攻破曼聯大門，達洛特在左路角球旗處被搶走腳下球，前鋒森姆林馬斯（Sam Lammers）接應傳中起腳但柱邊出界，幾乎傷害坦帥。

之後艾歷臣在35分鐘為曼聯先開紀錄，但68分鐘他在半場犯錯，盤球被搶後，森姆林馬斯殺入禁區勁射破網，助川迪在奧脫福球場帶走1分。

森姆林馬斯在68分鐘為川迪扳平。（Getty Images）

攻入扳平一球，川迪全隊歡喜若狂，賽後合照時亦笑容滿面，猶如勝出一般。與之相對的，是臉色一片陰沉的曼聯球員及教練。

逼和身價逾己隊十倍的曼聯，川迪心情猶如勝出一般。（Getty Images）

艾歷臣賽後難掩失望：「我們想贏，但表現仍有很多不足。在更衣室裏，我們都說對手看起來更想贏，不應該這樣。今場比賽我們沒有輸，但感覺就像輸了，在主場面對川迪，不可能這樣。」

坦赫格在記者會上亦有同樣感受：「這像是他們（川迪）一生中最重要的比賽，他們為每一碼而戰，而我們沒有，付出99%也不足夠。」

主場遭逼和，未能在歐霸首輪旗開得勝，坦赫格大感不滿。（Getty Images）

他續指大部分情況下覺得球隊心態很好，但今天並不理想：「不僅球隊要自我反省，我也是其中之一。」賽前坦帥曾批評曼聯把握力不足，今仗在場上佔據優勢情況下，未能盡早拉開比數，他再度表示不滿：「我們曾1：0領先，並控制比賽，但入波方面有些問題，我們應該要再入一球奠定勝局。」

今場對戰母會，為外界關心一點。坦赫格形容這是一場特別比賽，但沒有因此而有所變化：「你要將其拋諸腦後，不能變得情緒化，你要做的是為球隊做好準備工作，這正是我腦海所想。」

費格遜今仗前來觀戰，但未能見證曼聯贏波。（路透社）

曼聯連續兩場和波，上次贏波是聯賽盃以7：0大炒英甲的班士利。周日（29日）紅魔鬼將回到英超，在主場迎戰熱刺，兩隊目前同樣5戰得7分，分別排在聯賽第11及第10位。